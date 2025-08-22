Γιώργος Μαζωνάκης: «Αισθάνεται πικραμένος…» – Τι είπε στον ANT1 o δικηγόρος του τραγουδιστή

Το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου, λίγες ώρες μετά το εξιτήριο που πήρε ο γνωστός τραγουδιστής από το Δρομοκαΐτειο. Ο κ. Μερκουλίδης ξεκαθάρισε πως ο καλλιτέχνης είναι απολύτως υγιής και ότι οι γιατροί δεν διαπίστωσαν κανένα ψυχικό νόσημα.

«Αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος. Ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος», τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της στάσης του τραγουδιστή μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Παράλληλα, ο δικηγόρος επισήμανε ότι η υπόθεση συνδέεται άμεσα με τη δικαστική διαμάχη που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του. Όπως είπε, η διαμάχη αυτή θα είχε συνέχεια στις αρχές Σεπτεμβρίου, με την κατάθεση μήνυσης από τον ίδιο τον τραγουδιστή για σοβαρά οικονομικά αδικήματα εις βάρος του. «Μάλιστα, αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα», υπογράμμισε.

Συνεχίζοντας, ο κ. Μερκουλίδης σημείωσε: «Μεθοδεύτηκε η όλη κατάσταση προκειμένου να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί ενδεχομένως από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του. Κάτι, βέβαια, που δεν θα κάνει».

Στο ίδιο πλαίσιο αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει καμία επικοινωνία ούτε με τη μητέρα, ούτε με τις αδερφές, ούτε με τον πατέρα του, ενώ κατηγόρησε την οικογένεια ότι ήταν εκείνη που αιτήθηκε τον εγκλεισμό του.

«Η ακούσια νοσηλεία προϋποθέτει να είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Όχι μόνο όμως δεν είναι επικίνδυνος αλλά είναι απόλυτα υγιής και με τη βούλα πλέον, επισήμως, των γιατρών», τόνισε ο δικηγόρος, δίνοντας τέλος σε κάθε αμφιβολία γύρω από την κατάσταση της υγείας του καλλιτέχνη.