Μάρκο Νίκολιτς: «Στο δεύτερο μέρος βελτιώσαμε την ισορροπία σε κέντρο και επίθεση» – Αυτός είναι ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ο Λούκα Γιόβιτς

Η ΑΕΚ έφυγε από τις Βρυξέλλες με ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Άντερλεχτ, σε μια αναμέτρηση όπου δυσκολεύτηκε αλλά έδειξε χαρακτήρα. Ο τεχνικός της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε τόσο στην Cosmote TV όσο και στη συνέντευξη Τύπου, εξηγώντας γιατί δεν χρησιμοποίησε τον Λούκα Γιόβιτς, σχολιάζοντας την επιστροφή του Νίκλας Ελίασον και αναλύοντας τι βελτίωσε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο. Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόκριση παραμένει στο «50-50», ενώ δεν έκρυψε πως χρειάζεται δύο ακόμα παίκτες, με έμφαση σε ένα «εξάρι» για τη μεσαία γραμμή.

Ο Νίκολιτς αρχικά στάθηκε στην εικόνα της ΑΕΚ, λέγοντας: «Ήταν σαν να μην παίξαμε… Αυτή τη γεύση έχω στην αρχή. Συγχαρητήρια στους φιλάθλους μας. Δείτε την ατμόσφαιρα. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε πρόβλημα στην πρώτη μπάλα. Είχαμε όμως και δυο ευκαιρίες με τον Γκάτσι και τον Ζίνι. Έπρεπε να τις βάλουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ισορροπήσαμε. Είμαστε πιο καλοί. Είχαμε βέβαια και κάποια αμυντικά κενά. Βάλαμε και το γκολ. Η ισοπαλία είναι ένα περίεργο αποτέλεσμα, απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο που τον περιμένουμε στην έδρα μας. Αν συνεχίσουμε έτσι πιστεύω ότι έχουμε τις πιθανότητες να τα καταφέρουμε».

Αναφερόμενος στο αν υπήρξε άγχος στο παιχνίδι, απάντησε: «Όχι δεν υπήρχε άγχος. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε μπάλα στο κέντρο. Αυτό δημιουργεί μία πίεση. Είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο μία καλύτερη κατοχή. Κάναμε κάποιες ευκαιρίες, όχι όπως θα έπρεπε. Είχαμε τον έλεγχο στο κέντρο και του ρυθμού και της μπάλας, οπότε αυτό βοήθησε, ώστε να μην είμαστε αγχωμένοι».

Για την επιστροφή του Ελίασον τόνισε: «Γνωρίζω ότι μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα, παρά το γκολ που σημείωσε. Βοήθησε πολύ. Χρειαζόμαστε έναν παίκτη στο κέντρο και στην επίθεση. Ο Γιόβιτς είχε ένα μικρό θέμα τραυματισμού δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να αποδώσουμε. Ο Ελίασον μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα». Στην ΑΕΚ άλλωστε αποφασίστηκε να μην ρισκάρουν με τον Σέρβο φορ, καθώς ένιωθε βαρύ το πόδι του, παρότι οι εξετάσεις του βγήκαν «καθαρές».

Στη συνέντευξη Τύπου ο Νίκολιτς αναφέρθηκε ξανά στην εικόνα του αγώνα: «Ήταν ένα δύσκολο ματς, με δυνατό ρυθμό και καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ τους εξαιρετικούς φίλους μας. Αρχικά ήταν σαν να μην παίξαμε στα πρώτα λεπτά. Το ματς ήταν έντονο. Δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν είχαμε συγκέντρωση, είχαμε όμως δύο πολύ καλές στιγμές με Ζίνι και Γκατσινοβιτς και πολλές μεγάλες επεμβάσεις με τον Στρακόσα. Στο δεύτερο μέρος ισορρόπησε το παιχνίδι, καταφέρνουμε να φύγουμε με την ισοπαλία. Τώρα επιστρέφουμε Αθήνα, έχουμε το ματς στο πρωτάθλημα την Κυριακή και μετά τη ρεβάνς. Είναι 50-50 ακόμα η πρόκριση. Στο πρώτο μέρος δεν υπήρχε ισορροπία σε κέντρο και επίθεση. Οι δύο από τις τρεις γραμμές δεν λειτουργούσαν καλά. Αλλά στο δεύτερο μέρος βελτιωθήκαμε».

Σχετικά με την τακτική του προσέγγιση και την αλλαγή του ρόμβου, σχολίασε: «Μας έλειπαν κάποιοι παίκτες. Θέλουμε ακόμα δύο προσθήκες. Έχουμε και δύο απώλειες τον Γκατσίνοβιτς και τον Γιόβιτς. Όταν αξιοποιούμε την ποιότητα στο ρόστερ μπορούμε να διαχειριστούμε τις αναμετρήσεις. Παίζαμε απέναντι στην Άντερλεχτ, μια εξαιρετική ομάδα. Τον 17χρονο τον Ντε Κατ στο κέντρο, με παίκτες όπως ο Αζάρ και ο Ντολμπεργκ. Πρέπει να δείξουμε σεβασμό και τη σωστή λήψη αποφάσεων».

Για την ανάγκη ενίσχυσης στη μεσαία γραμμή ξεκαθάρισε: «Ναι, χρειαζόμαστε έναν τέτοιο παίκτη. Δεν είναι μυστικό. Ούτε στη ρεβάνς θα υπάρχει βέβαια και έχουμε ήδη παίξει τέσσερις αγώνες χωρίς αυτόν. Θέλουμε έναν παίκτη δυνατό στο physical game και να προσφέρει ανακτήσεις μπάλας, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό θα το συζητήσουμε στη λήξη της μεταγραφικής περιόδου. Δεν θα κάτσω να κλαίω, με αυτούς τους παίκτες παίζουμε και θα πολεμήσουμε».

Όσο για τον χαρακτήρα της ομάδας, σημείωσε: «Ναι. Έχουμε μια ομάδα σε μεταβατική φάση, με νέους παίκτες. Από τη στιγμή που δεν χάσαμε είναι θετικό. Αν δεν χάνεις έχεις περισσότερες πιθανότητες για την πρόκριση. Το επίπεδο όμως πρέπει να ανέβει. Ήμασταν ανταγωνιστικοί, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε και να παίζουμε χωρίς νεκρά διαστήματα».

Τέλος, για την αποβολή του Μάνταλου είπε: «Είναι ένας παίκτης ποιοτικός. Μπήκε και έδωσε αυτοπεποίθηση. Πήραμε κατοχή της μπάλας και έδωσε συνοχή. Δεν θα τον έχουμε στη ρεβάνς, αλλά θα βρούμε λύσεις, δεν θα καθίσουμε να κλαίμε». Όσο για την κατάσταση του Γιόβιτς και την επιστροφή Ελίασον, πρόσθεσε: «Δουλεύουμε για να είναι καλά προετοιμασμένος ο Λούκα. Ένιωσε μια μικρή ενόχληση και έπρεπε να τον προσέξουμε. Μας έλειψε σίγουρα. Χαίρομαι πολύ για τον Ελίασον που σκόραρε. Έχει τεράστιες δυνατότητες και τρομερά χαρακτηριστικά. Όλα έχουν να κάνουν με το θέμα της νοοτροπίας, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψε και σκόραρε».