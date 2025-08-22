Κολομβία: Έξι αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με το καρτέλ ναρκωτικών

Κολομβία: Έξι αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με το καρτέλ ναρκωτικών

Έξι αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σήμερα σε συγκρούσεις και μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξαπέλυσε το Κλαν δελ Γκόλφο, το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας, στην επαρχία Αντιόκια.

Ένας αξιωματικός της αστυνομίας είπε ότι οι δράστες «παρενοχλούσαν» μια ομάδα που είχε αναλάβει να ξεριζώσει φυτείες κόκας. Επιτέθηκαν επίσης σε ένα ελικόπτερο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη στο έδαφος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, οι δράστες είναι μέλη του Κλαν δελ Γκόλφο.

