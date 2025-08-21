Κεφαλονιά: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα – Ο ένας προσπάθησε να διαφύγει με τη βοήθεια συγγενή του

Δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 39 ετών, συνελήφθησαν την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, στην Κεφαλονιά, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψή τους έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.

Τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα και στην κατοχή των δύο δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Στον 24χρονο:

  • 3 «φιξάκια» με κοκαΐνη
  • 3 σουγιάδες
  • 1 κουκούλα full face
  • 695 ευρώ
  • 1 κινητό τηλέφωνο

Στον 39χρονο:

  • Κοκαΐνη συνολικού βάρους 5,2 γραμμαρίων
  • Μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης
  • 24 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθη επίσης συγγενικό πρόσωπο του 24χρονου, το οποίο επιχείρησε να αποτρέψει τη σύλληψή του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.

