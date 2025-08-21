Ρόδος: Συνελήφθη 75χρονος επειδή ο σκύλος του σκότωσε 10 κότες

Για την απώλεια δέκα οικόσιτων πουλερικών κατηγορείται ένας 75χρονος κάτοικος της Ρόδου, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας 19 Αυγούστου, έπειτα από καταγγελία για φονική επίθεση του σκύλου του σε κοτέτσι γειτονικής οικίας.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η σύλληψη του ηλικιωμένου έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου, όταν έγινε γνωστό ότι ο σκύλος του, ξέφυγε από την επιτήρησή του και εισήλθε σε περιφραγμένο χώρο άλλης κατοικίας, όπου βρίσκονταν οι κότες.

Το ζώο προκάλεσε τον θάνατο δέκα εξ αυτών, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία της αυτόφωρης σύλληψης του ιδιοκτήτη.

Σε βάρος του 75χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το περιστατικό και παραπέμφθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η υπόθεση αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω.