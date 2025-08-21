ΑΕΚ: Η βελγική αστυνομία προσήγαγε 40 φιλάθλους της Ένωσης – Θα αφεθούν ελεύθεροι μετά το τέλος του αγώνα με την Άντερλεχτ

Σε 40 προσαγωγές φιλάθλων της ΑΕΚ προχώρησε η βελγική αστυνομία, έπειτα από ένταση που προκλήθηκε στην κεντρική πλατεία “Grand Place” στις Βρυξέλλες, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα των «κιτρινόμαυρων» με την Άντερλεχτ (21/8, 21:00), για τα play offs του Europa Conference League.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τις βελγικές Αρχές, οι Έλληνες φίλαθλοι της ΑΕΚ θα αφεθούν ελεύθεροι μετά το τέλος του αποψινού αγώνα.

Στην πρωτεύουσα του Βελγίου έχουν ταξιδέψει περί τους 1.300 φιλάθλους της ΑΕΚ με στόχο να υποστηρίξουν την αγαπημένη ομάδα τους. Νωρίτερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η βελγική αστυνομία προέβη σε βίαιη καταστολή με χρήση χημικών απέναντι σε φιλάθλους της ΑΕΚ που βρίσκονταν κοντά στην κεντρική πλατεία “Grand Place”

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου 70 φίλαθλοι κατευθύνονταν προς την “Grand Place” και τραγουδούσαν συνθήματα, όταν δέχθηκαν επίθεση από άνδρες της βελγικής αστυνομίας χωρίς να έχουν προκαλέσει με τη συμπεριφορά τους.

Οι βελγικές Αρχές είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως δεν θα επιτραπεί στους φιλάθλους της ΑΕΚ να προσεγγίσουν την “Grand Place”.