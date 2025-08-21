ΑΕΚ: Η βελγική αστυνομία προσήγαγε 40 φιλάθλους της Ένωσης – Θα αφεθούν ελεύθεροι μετά το τέλος του αγώνα με την Άντερλεχτ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΑΕΚ: Η βελγική αστυνομία προσήγαγε 40 φιλάθλους της Ένωσης – Θα αφεθούν ελεύθεροι μετά το τέλος του αγώνα με την Άντερλεχτ

Σε 40 προσαγωγές φιλάθλων της ΑΕΚ προχώρησε η βελγική αστυνομία, έπειτα από ένταση που προκλήθηκε στην κεντρική πλατεία “Grand Place” στις Βρυξέλλες, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα των «κιτρινόμαυρων» με την Άντερλεχτ (21/8, 21:00), για τα play offs του Europa Conference League.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τις βελγικές Αρχές, οι Έλληνες φίλαθλοι της ΑΕΚ θα αφεθούν ελεύθεροι μετά το τέλος του αποψινού αγώνα.

Στην πρωτεύουσα του Βελγίου έχουν ταξιδέψει περί τους 1.300 φιλάθλους της ΑΕΚ με στόχο να υποστηρίξουν την αγαπημένη ομάδα τους. Νωρίτερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η βελγική αστυνομία προέβη σε βίαιη καταστολή με χρήση χημικών απέναντι σε φιλάθλους της ΑΕΚ που βρίσκονταν κοντά στην κεντρική πλατεία “Grand Place”

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου 70 φίλαθλοι κατευθύνονταν προς την “Grand Place” και τραγουδούσαν συνθήματα, όταν δέχθηκαν επίθεση από άνδρες της βελγικής αστυνομίας χωρίς να έχουν προκαλέσει με τη συμπεριφορά τους.

Οι βελγικές Αρχές είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως δεν θα επιτραπεί στους φιλάθλους της ΑΕΚ να προσεγγίσουν την “Grand Place”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο Tom Greenwood- Το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ του έσωσαν τη ζωή

Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ: Απαγορεύεται τα διαγνωστικά κέντρα να ζητούν πρόσθετη χρέωση από τους ασφαλισμένους

Τουριστικά καταλύματα: Οριακή αύξηση στις διανυκτερεύσεις τον Ιούνιο

38 σχολεία στην Ήπειρο δεν θα ανοίξουν το 2025-2026 – Ανεστάλη η λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητών

Πώς να ελέγξετε τη στάθμη μπαταρίας των AirPods και πώς να τα κάνετε να διαρκούν περισσότερο

Ursa Major III: Ο αμυδρός δορυφόρος του Γαλαξία μας μπορεί να μην είναι αυτό που νόμιζαν οι αστρονόμοι
περισσότερα
17:14 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ρόδος: Συνελήφθη 75χρονος επειδή ο σκύλος του σκότωσε 10 κότες

Για την απώλεια δέκα οικόσιτων πουλερικών κατηγορείται ένας 75χρονος κάτοικος της Ρόδου, ο οπο...
16:50 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Δομοκό – Επιχειρούν κι εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8) για πυρκαγιά σε αγροτοδασ...
16:45 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ρόδος: 21χρονη από την Δανία κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση – Αναζητείται ο δράστης

Μία σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές, στο νησί τη...
16:38 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που είχε ρημάξει σπίτια και επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες – 11 συλλήψεις, πάνω από 194.000 ευρώ η λεία τους

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εγκληματ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο