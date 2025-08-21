ΑΕΚ: Καταστολή και χρήση χημικών σε φιλάθλους της Ένωσης από τη βελγική αστυνομία – BINTEO

Σε βίαιη καταστολή με χρήση χημικών προέβη η βελγική αστυνομία απέναντι σε φιλάθλους της ΑΕΚ που βρίσκονταν κοντά στην κεντρική πλατεία «Grand Place» στις Βρυξέλλες, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα των «κιτρινόμαυρων» με την Άντερλεχτ (21/8, 21:00), για τα play offs του Europa Conference League.

Στην πρωτεύουσα του Βελγίου έχουν ταξιδέψει περί τους 1.300 φιλάθλους της ΑΕΚ με στόχο να υποστηρίξουν την αγαπημένη ομάδα τους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου 70 φίλαθλοι κατευθύνονταν προς την «Grand Place», δηλαδή την κεντρική πλατεία των Βρυξελλών, το μεσημέρι τραγουδώντας συνθήματα. Τότε δέχθηκαν επίθεση από άνδρες της βελγικής αστυνομίας χωρίς – σύμφωνα με το ΑΠΕ – να έχουν προκαλέσει με τη συμπεριφορά τους.

Σημειώνεται ότι οι βελγικές Αρχές είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως δεν θα επιτραπεί στους φιλάθλους της ΑΕΚ να προσεγγίσουν την «Grand Place».