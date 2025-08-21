Ντόρα Μπακογιάννη για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Δεν μπορώ να το πιστέψω – Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Ντόρα Μπακογιάννη

«Δεν μπορώ να το πιστέψω» αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media, η Ντόρα Μπακογιάννη για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος πέθανε σήμερα έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε» αναφέρει χαρακτηριστικά η Ντόρα Μπακογιάννη.

 

15:55 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Κωνσταντίνος Τασούλας: Συλλυπητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την εκδημία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατ...
15:36 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα»

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνερ...
14:29 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έπειτα από ανακοπή καρδιάς – Ήταν 59 ετών

Πέθανε ο βουλευτής και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος ...
11:33 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είχε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αμοργού και τον Επαγγελματικό Αλιευτικό Σύλλογο του νησιού

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αμοργού Λευτέρη Κ...
