Ντόρα Μπακογιάννη για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Δεν μπορώ να το πιστέψω – Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα»

«Δεν μπορώ να το πιστέψω» αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media, η Ντόρα Μπακογιάννη για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος πέθανε σήμερα έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε» αναφέρει χαρακτηριστικά η Ντόρα Μπακογιάννη.