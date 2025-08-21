Λευκός Οίκος: Ανακοίνωσε το νέο εμπορικό πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ – Συμφωνία για δασμούς 15% σε φάρμακα, ημιαγωγούς και αυτοκίνητα

Η Ουάσινγκτον και οι Βρυξέλλες έδωσαν στη δημοσιότητα νέες λεπτομέρειες για το εμπορικό τους πλαίσιο στο οποίο συμφώνησαν, έπειτα από εβδομάδες έντονων διαπραγματεύσεων που κατέληξαν σε συμφωνία στα τέλη Ιουλίου.

Η ανακοίνωση της Πέμπτης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε από τον Λευκό Οίκο, έριξε περισσότερο φως σε θέματα που παρέμεναν ανοιχτά, ιδίως γύρω από δασμούς σε φάρμακα και ημιαγωγούς, σε μια περίοδο που άλλοι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ εξακολουθούν να αναμένουν ανάλογη σαφήνεια.

🆕 Our joint statement on the 🇪🇺🇺🇸 trade framework is agreed and published – https://t.co/y0DXSyXbsW – after intensive, constructive engagement. A strong first step delivering stability, predictability – and opportunity. Relief is coming to many sectors, incl. the car industry. pic.twitter.com/N7DXJq8Mji — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) August 21, 2025



Η συμφωνία, όπως αναφέρει το CNBC στην ανάλυσή του, προβλέπει «την εφαρμογή του υψηλότερου μεταξύ του δασμού ρήτρας του πιο ευνοημένου κράτους (MFN) των ΗΠΑ ή ενός δασμού 15%, ο οποίος θα αποτελείται από τον MFN και έναν αμοιβαίο δασμό, σε προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι ΗΠΑ θα εφαρμόζουν μόνο δασμούς MFN σε «μη διαθέσιμους φυσικούς πόρους (συμπεριλαμβανομένου του φελλού), σε όλα τα αεροσκάφη και τα ανταλλακτικά τους, στα γενόσημα φάρμακα και τα συστατικά τους, καθώς και στους χημικούς προδρόμους».

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής διοίκησης, αρκετοί από τους λεγόμενους δασμούς «Section 232» έχουν οριστεί στο γενικό όριο του 15%, περιλαμβάνοντας το ξυλεία, τους ημιαγωγούς και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Πρόκειται για επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών έως και 100% στους ημιαγωγούς.

Παράλληλα, η Ε.Ε. δεσμεύτηκε «να καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και να παρέχει προνομιακή πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα αμερικανικών θαλασσινών και αγροτικών προϊόντων».

Predictability for our companies & consumers. Stability in the largest trading partnership in the world. And security for European jobs & economic growth in the long-term. This EU-US trade deal delivers for our citizens & companies, and strengthens transatlantic relations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2025



Η ανακοίνωση περιέλαβε επίσης στοιχεία για τις δεσμεύσεις της Ε.Ε. όσον αφορά την αγορά ενέργειας από τις ΗΠΑ και τις επενδύσεις ύψους 600 δισ. δολαρίων στη χώρα, καθώς και για τις προβλέψεις δαπανών σε τομείς όπως τα ενεργειακά έργα και τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, όπως επισήμανε ανώτερος αξιωματούχος, οι αριθμοί αυτοί περιγράφονται ως «σχεδιασμένοι και αναμενόμενοι» και όχι ως απόλυτα εγγυημένες δεσμεύσεις.

Η Ε.Ε. σκοπεύει επίσης «να αυξήσει ουσιαστικά την προμήθεια στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ», ακόμη και ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεσμευθεί να ενισχύσουν τις δικές τους αμυντικές δυνατότητες.

Στον φαρμακευτικό τομέα, που αποτελεί την κορυφαία πηγή εισαγωγών για τις ΗΠΑ, οι δασμοί θα περιοριστούν στο 15%, χωρίς να προστεθούν επιπλέον δασμοί σε επίπεδο Ε.Ε.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, η αμερικανική κυβέρνηση θα εφαρμόσει την πολιτική MFN μόνο στα γενόσημα φάρμακα, με στόχο «να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ, συνδέοντάς τες με τις χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν άλλες ανεπτυγμένες χώρες».

Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ξεκινήσει έρευνα για τα φαρμακευτικά προϊόντα, προκειμένου να εξετάσει τον αντίκτυπο των εισαγωγών στην εθνική ασφάλεια. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει με δασμούς έως και 250% στον κλάδο, δίνοντας τελεσίγραφο σε μεγάλες εταιρείες να μειώσουν τις τιμές.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καταγγείλει τις «καταχρηστικές» πρακτικές τιμολόγησης, καλώντας παράλληλα τις εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ ώστε να ενισχυθεί η εγχώρια βιομηχανία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κύμα επενδυτικών δεσμεύσεων στη χώρα από εταιρείες όπως οι Novartis, AstraZeneca και Roche, αλλά και προσαρμογές τιμών από τις Novo Nordisk και Eli Lilly.

Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ΗΠΑ και Ε.Ε. συμφώνησαν σε έναν υπό όρους δασμό 15% για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά που κατευθύνονται στις ΗΠΑ – «μόνο εφόσον οι Βρυξέλλες εισαγάγουν νομοθεσία για τη μείωση των βιομηχανικών δασμών», όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος.

«Με σεβασμό στα αυτοκίνητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθενται να αποδεχθούν και να αναγνωρίσουν αμοιβαία τα πρότυπά τους», τόνισε η κοινή δήλωση.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία-πλαίσιο «τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έγινε ποτέ» και υποστήριξε ότι θα είναι «σπουδαία για τα αυτοκίνητα». Το νέο ποσοστό του 15% αποτελεί σημαντική μείωση από την απειλή του για δασμούς 30% και σχεδόν το ήμισυ του ισχύοντος δασμού 27,5% στον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, οι βιομηχανικοί φορείς εκφράζουν ανησυχία. Η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), που εκπροσωπεί περισσότερες από 620 εταιρείες, προειδοποίησε ότι ένας δασμός 15% στα αυτοκινητοβιομηχανικά προϊόντα θα «κοστίσει στις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες δισεκατομμύρια ετησίως και θα τις επιβαρύνει στη μέση της διαδικασίας μετασχηματισμού τους».