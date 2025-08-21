Βίντεο: Άνδρας χτυπά ανήλικο μαθητή μέσα σε τρένο – Επιβάτες παρακολουθούν έντρομοι χωρίς να επεμβαίνουν

Ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε σε βαγόνι τρένου της γραμμής London Overground, όταν ενήλικος άνδρας επιτέθηκε σε έναν ανήλικο μαθητή, χτυπώντας τον και πετώντας τον βίαια μέσα στον συρμό – μπροστά στα μάτια τρομοκρατημένων επιβατών, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά.

Το αποτρόπαιο συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης 24 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια διαδρομής του τρένου από το Γουότφορντ προς το Λονδίνο, κοντά στον σταθμό Carpenders Park.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που έχει διαδοθεί τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δράστης φαίνεται να σπρώχνει βίαια τον 13χρονο μαθητή στον τοίχο του βαγονιού και να τον πετάει από τη μία άκρη στην άλλη, δηλώνοντας ταυτόχρονα: «Είμαι μεγάλος άντρας». Ακόμη πιο εξοργιστικό είναι το γεγονός πως, κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ακούγεται μια γυναικεία φωνή να γελάει ειρωνικά, χωρίς να φαίνεται να επεμβαίνει κανείς.

Όπως αναφέρει το Watford Observer, το επεισόδιο έγινε σε κοινή θέα και καταγράφηκε από επιβάτες, ενώ η British Transport Police επιβεβαίωσε πως έχει ξεκινήσει έρευνα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στη Daily Mail: «Οι Αρχές έλαβαν αναφορά από την Αστυνομία του Hertfordshire, έπειτα από επίθεση σε βάρος 13χρονου αγοριού σε τρένο στον σταθμό Watford High Street, γύρω στις 4 το απόγευμα στα τέλη Ιουλίου. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».

Πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό σε μια σειρά ανησυχητικών συμβάντων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε τρένα και μέσα μεταφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των επιβατών.