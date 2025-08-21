Δύο θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου – Ποιες περιοχές έχουν τα περισσότερα κρούσματα

Enikos Newsroom

Υγεία

ΕΟΔΥ

Τον θάνατο δύο ανθρώπων και την επιβεβαίωση δώδεκα νέων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφει η χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΥ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ, διαγνώσθηκαν 12 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχει καταγραφεί, επίσης, ένα εισαγόμενο κρούσμα της λοίμωξης σε ασθενή που εκτέθηκε σε άλλη χώρα του εξωτερικού (Σερβία), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση.

Από τους 11 ασθενείς που παραμένουν για νοσηλεία, οι 2 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και οι 9 σε κλίνες εκτός ΜΕΘ.

Οι Δήμοι που εκτιμάται ότι εκτέθηκαν οι πολίτες στον ιό του Δυτικού Νείλου είναι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ: Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Φυλή, Αιγάλεω, Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό, Ίλιο, Κορυδαλλός, Σαλαμίνα, Μαραθώνας, Παπάγου – Χολαργού, Ηλιούπολη, Πύργος, Τύρναβος, Αγιά, Λάρισα, Τέμπη, Κιλελέρ, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Πέλλα.

Δείτε εδώ την έκθεση του ΕΟΔΥ.

 

