Χρυσοχοΐδης: Η τρομοκρατία δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει ποτέ να λυγίσει τις αξίες μας

Enikos Newsroom

πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Η τρομοκρατία δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει ποτέ να λυγίσει τις αξίες μας

«Η τρομοκρατία σημάδεψε ζωές και οικογένειες, αλλά δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει ποτέ να λυγίσει τις αξίες μας… Η μεγαλύτερη τιμή στα θύματα είναι να διαφυλάσσουμε την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη και να υπερασπιζόμαστε την Δημοκρατία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα Θύματα της Τρομοκρατίας, όπως έχει καθιερωθεί η 21η Αυγούστου.

Χρυσοχοΐδης από Έβρο: Η φύλαξη των συνόρων δεν είναι ένα τεχνικό έργο, είναι πράξη ευθύνης στην ελληνική κοινωνία και τη χώρα

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Χρυσοχοϊδη είναι η εξής:

«Σήμερα, στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στα αδικοχαμένα θύματα της τρομοκρατίας, στις οικογένειές τους που κουβαλούν για πάντα το βάρος της απώλειας, σε ανθρώπους που πλήρωσαν το τίμημα του μίσους και της βίας.

Η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη τους είναι να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στο καθήκον μας: να διαφυλάσσουμε την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη και να υπερασπιζόμαστε την Δημοκρατία.

Η τρομοκρατία σημάδεψε ζωές και οικογένειες, αλλά δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει ποτέ να λυγίσει τις αξίες μας. Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ασφαλή κοινωνία χωρίς βία και φόβο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα έρευνα έδειξε ότι η περίμετρος του λαιμού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και διαβήτη – Πώς θα τη με...

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις από 1 Σεπτεμβρίου για κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Κατσαφάδος: Σφιχτό χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους – Αποζημιώσεις και για ενοίκια από τον Οκτώβριο

Τεστ προσωπικότητας: Το μάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πολλά για εσάς

Τι σημαίνει η φράση «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:29 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έπειτα από ανακοπή καρδιάς – Ήταν 59 ετών

Πέθανε ο βουλευτής και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος ...
11:33 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είχε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αμοργού και τον Επαγγελματικό Αλιευτικό Σύλλογο του νησιού

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αμοργού Λευτέρη Κ...
20:20 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβολή κυρώσεων στον Ισραήλ – Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία

Την ανάγκη για άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με...
19:40 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αλ Σίσι – Στο επίκεντρο η κατάσταση στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι (Abdel Fatah El-Sisi...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο