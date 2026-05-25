Δημήτρης Μάντζος στη Realnews: Θα είμαστε έτοιμοι, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές

«Είμαστε και θα είμαστε έτοιμοι, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές», δηλώνει ο Δημήτρης Μάντζος. «Όλοι έχουν δικαίωμα να εκτεθούν στην κρίση των πολιτών, αλλά και οι τελευταίοι έχουν το δικαίωμα να μην ξεχνούν», τονίζει, την ώρα που ιδρύονται νέα κόμματα.

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καλεί τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες, αφού «η αλλαγή δεν θα έρθει από τον καναπέ ή τα social media». Ο Δ. Μαντζος στέλνει το μήνυμα ότι το ερώτημα δεν είναι πλέον με ποιον θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, αλλά ποιος θα κυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ και άρα θα συμφωνήσει με το πρόγραμμά του. Εκτιμά ότι η επιστροφή στο παρελθόν και η συζήτηση για το 2015 αντί για το 2026 βολεύουν τη Ν.Δ., για αυτό και θέτει το ερώτημα ως δίλημμα των εκλογών: «Θα συνεχίσουμε στον δρόμο των σκανδάλων, της διαφθοράς, της αναποτελεσματικότητας ή θα τα αλλάξουμε όλα με δικαιοσύνη, διαφάνεια και διαρκή λογοδοσία;».

Εκλογές εδώ και τώρα ζητά το ΠΑΣΟΚ. Είστε έτοιμοι; Γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι με το μέρος σας.

Είμαστε και θα είμαστε έτοιμοι, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, με αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, να διαψεύσουμε δημοσκοπήσεις και αναλύσεις. Διότι δεν ζητάμε εκλογές εν κενώ. Οι ίδιες δημοσκοπήσεις, τις οποίες επικαλείστε, μας δείχνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των συμπολιτών μας ζητά την πολιτική αλλαγή, που μόνο μέσα από τις εκλογές μπορεί να επιτευχθεί. Αυτή την αλλαγή επιδιώκουμε και εμείς, γι’ αυτήν αγωνιζόμαστε. Και τολμώ να πω ότι αυτός δεν είναι μόνο ένας παραταξιακός στόχος, αλλά εθνικός. Δεν είναι, δηλαδή, ένα κομματικό αίτημα που αιωρείται από την κοινωνία. Το αντίθετο. Ζητάμε εκλογές επειδή τις έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας για να ανασάνουν ξανά.

Τις πόρτες του άνοιξε ήδη το κόμμα Καρυστιανού και περιμένουμε εντός της εβδομάδας που έρχεται και δεύτερο κόμμα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Πόσο πολύ εκτιμάτε ότι θα σας επηρεάσει η παρουσία τους στον πολιτικό χάρτη;

Δεν υποτιμούμε τίποτα και κανέναν. Καθετί που συμβαίνει στο πολιτικό φάσμα πρέπει να αναλύεται με σεβασμό. Την τελική αξιολόγηση, εξάλλου, θα την κάνουν οι πολίτες κρίνοντας πρόσωπα και προτάσεις. Ολοι έχουν δικαίωμα να εκτεθούν στην κρίση των πολιτών, αλλά και οι τελευταίοι έχουν το δικαίωμα να μην ξεχνούν. Από την άλλη, είμαι πεπεισμένος ότι η επιτυχία του δικού μας στόχου εξαρτάται μόνο από εμάς τους ίδιους. Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε, τη νίκη στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Αν μείνουμε πιστοί στις θέσεις μας, αν τις υπερασπίσουμε και τις επικοινωνήσουμε, τότε θα μπορέσουμε να εμπνεύσουμε την πολιτική αλλαγή. Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές. Η αλλαγή δεν θα έρθει από τον καναπέ ή τα social media. Μόνο αν ακόμη περισσότεροι ψηφίσουμε, θα γίνει η δημοκρατική ανατροπή εφικτή.

Έστω ότι βγαίνετε πρώτο κόμμα. Δεν θα σας ρωτήσω με ποιους θα κυβερνήσετε, γιατί φαντάζομαι την απάντηση. Θέλω, όμως, να μου πείτε αν υπάρχουν δυνάμεις με τις οποίες μπορείτε να συζητήσετε. Γιατί βλέπω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς θέλουν να πάνε στον κ. Τσίπρα, στον οποίο εσείς ασκείτε δριμεία κριτική…

Κανείς δεν έχει κρυστάλλινη σφαίρα για να μαντέψει τη σύνθεση της επόμενης Βουλής. Είναι οι πολίτες εκείνοι που θα δώσουν τη δύναμη και την εντολή στα κόμματα για το πώς θα σταθούν μετά τις εκλογές. Με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, το ερώτημα πλέον δεν είναι με ποιον θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, αλλά ποιος θα κυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Το δικό μας πρόγραμμα, οι δικές μας θέσεις για την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, τις διεθνείς σχέσεις είναι γνωστές και θα έχουν εγκριθεί από την πλειοψηφία των πολιτών. Θα είναι πλέον οι υπόλοιπες δυνάμεις που θα πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτά και τότε θα φανούν πιθανές συγκλίσεις αλλά και διαφορές, αξιακές και προγραμματικές.

Έχοντας βάλει τόσο ψηλά τον πήχυ, στην πρωτιά, τι ακριβώς συνιστά ήττα στις εκλογές για το ΠΑΣΟΚ; Αν, για παράδειγμα, βγείτε δεύτεροι, αυτό θα είναι αιτία εσωκομματικών εξελίξεων;

Το Κίνημά μας έχει πρόεδρο και πλέον νέα όργανα, μετά το πρόσφατο επιτυχημένο Συνέδριό μας. Προχωράμε με ανανεωμένη αυτοπεποίθηση και δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο παρά μόνο τις εκλογές, για να πετύχουμε τους στόχους μας. Μόνο αν διατηρήσουμε την ενότητα και την αποφασιστικότητά μας μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Δεν βλέπουμε τον χώρο μας, αλλά τη χώρα. Δεν μιλάμε για εμάς, αλλά για τους συμπολίτες μας και τις ανάγκες τους.

Το δίλημμα είναι τρίτη θητεία Ν.Δ. ή επιστροφή στην εποχή προ δωδεκαετίας, λέει ο πρωθυπουργός. Τι απαντάτε;

Η επιστροφή στο παρελθόν βολεύει αφάνταστα τη Ν.Δ. Είναι, πράγματι, πολύ βολικό για την κυβέρνηση Μητσοτάκη να συζητούμε για το 2015 αντί για το 2026. Αντί να εκτίθεται στους πολίτες η αποτυχία της να αντιμετωπίσει την κρίση στο κόστος ζωής, ο αναποτελεσματικός τρόπος που διαχειρίστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης ή η αμφισβήτηση του κράτους δικαίου, προτιμά να γυρίζει η μνήμη των πολιτών δώδεκα χρόνια πίσω. Όσο όμως και αν προσπαθεί η Ν.Δ. να βρει το επόμενο «φόβητρο», δεν θα καταφέρει να οδηγήσει τους πολίτες στις κάλπες με τον φόβο. Η ψήφος δεν θα είναι αρνητική, αλλά θετική. Θα είναι ψήφος εμπιστοσύνης σε ένα άλλο πολιτικό παράδειγμα, στην αλλαγή, που όλοι συζητούμε και επιζητούμε.

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Βγήκατε σοφότεροι από τις συζητήσεις στη Βουλή;

Από τις δύο διαδοχικές συνεδριάσεις της Βουλής αναδείχθηκε και επιβεβαιώθηκε η πλήρης απουσία και του ελάχιστου έστω σεβασμού της Ν.Δ. στις αρχές του κράτους δικαίου. Δεν τους ενδιαφέρει η αποκάλυψη της αλήθειας, ούτε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κατασπατάληση πόρων των Ελλήνων αγροτών, ούτε φυσικά και στις υποκλοπές, με το παρακρατικό σύστημα κατασκοπίας εις βάρος του μισού υπουργικού συμβουλίου, πολιτικών αντιπάλων και αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων. Νομίζουν ότι με τις θεσμικές εκτροπές θα ξεχάσουμε τις ευθύνες που φτάνουν ως το κέντρο της κυβέρνησης και κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν. Με αυτήν την έννοια, ναι, γίναμε σοφότεροι. Ακόμη και οι πλέον δύσπιστοι θα έχουν πειστεί ότι ένα σύστημα εξουσίας σε αποδρομή δεν θα διστάσει να κρύψει όσο μπορεί τα ίχνη του. Πλέον, το δίλημμα είναι καθαρό: Θα συνεχίσουμε στον δρόμο των σκανδάλων, της διαφθοράς, της αναποτελεσματικότητας ή θα τα αλλάξουμε όλα με δικαιοσύνη, διαφάνεια και διαρκή λογοδοσία; Όσοι επιλέγουμε το δεύτερο, στον δρόμο προς τις εκλογές θα γινόμαστε περισσότεροι.