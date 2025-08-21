Χριστίνα Αλούπη: «Κουβαλούσα την ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου και πάλεψα για να το βγάλω από πάνω μου»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου έδωσε η Χριστίνα Αλούπη, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (21/8). Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή και στα όσα ακούγονται ανά διαστήματα για τον γάμο της. Ακόμα, εξομολογήθηκε πως το πέρασμα από το μόντελινγκ σε οποιονδήποτε άλλον χώρο ήταν δύσκολο, καθώς κουβαλούσες «την ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου».

Σχετικά με το γεγονός πως ο γάμος της βρίσκεται αρκετές φορές στο επίκεντρο συζητήσεων, η Χριστίνα Αλούπη εξήγησε ότι: «Γίνονται συζητήσεις γιατί δεν κάνουμε κοινές εμφανίσεις με τον άνδρα μου, σπάνια, και γιατί δεν προβάλλω καθόλου τον γάμου μέσα από τα social media πλέον».

«Δεν υπάρχει περίπτωση ένας γάμος ή μία σχέση να μην περάσει κρίση. Δεν γίνεται, είναι αδύνατον. Είναι πολύ δύσκολο η πορεία να είναι μονίμως παράλληλη και εκεί πρέπει να το βρεις γρήγορα. Αν δεν βρεις γρήγορα τους ρυθμούς σου και την επαφή σου με τον άλλον άνθρωπο το χάνεις εύκολα», είπε σε άλλο σημείο.

Σε ερώτηση για το αν έζησε την ρετσινιά που πολλές φορές κολλάει με το επάγγελμα «μοντέλο», η Χριστίνα Αλούπη απάντησε: «Εννοείται ότι το έζησα! Ήταν πολύ δύσκολο το πέρασμα από το μόντελινγκ σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, γιατί κουβαλούσες την ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου. Το οποίο είναι κάτι που έπρεπε να παλέψεις για να το βγάλεις από πάνω σου όσο ήταν δυνατόν».