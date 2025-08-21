Άβετ Σφακιανάκη: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η πρώτη casting director στην Ελλάδα

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Άβετ Σφακιανάκη

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός και η πρώτη casting director στην Ελλάδα, Άβετ Σφακιανάκη.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα social media.

«Αντίο Άβετ…. Μόλις με πληροφόρησαν ότι έφυγε από την ζωή η αγαπημένη φίλη Άβετ Σφακιανάκη , ηθοποιός στα πρώτα της βήματα, που έγινε η πρώτη casting director στην Ελλάδα, στο σπίτι της που το έκανε γραφείο της στο Κολωνάκι, (avet agency) όπου συχνά μαζευόμασταν για να την βοηθήσουμε και να πείσουμε ηθοποιούς που δειλά δειλά πίστευαν στην ιδέα του casting. Γεννημένη στις 30-1-1945 , απο τα Χανιά, ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Αίγινα και δώρισε την πλούσια βιβλιοθήκης της στην Δημοτική βιβλιοθήκη της Αίγινας.

Ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο χρόνο και την φρόντισαν πιστοί φίλοι της στην Αίγινα. Απο το ΤΑΣΕΗ κάναμε ενέργειες για να μεταφερθεί στο Γηροκομείο Αθηνών. Η Άβετ ήταν ένας ευχάριστος δραστήριος και ταλαντούχος άνθρωπος γεμάτος χιούμορ.. Καλό ταξίδι αγαπημένη μου φίλη», έγραψε o Σπύρος Μπιμπίλας στο facebook.

17:27 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

