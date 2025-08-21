Τραγωδία στην Εύβοια: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο αυτοκίνητό της 

Enikos Newsroom

κοινωνία

EKAB

Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η γυναίκα ηλικίας 55 ετών βρέθηκε νεκρή δίπλα από το αυτοκίνητο της, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο πάρκινγκ στα Νέα Στύρα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρει αυτή την ώρα την άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο Καρύστου.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της, όταν ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και βγήκε έξω. Στο σημείο έφτασε άμεσα γιατρός τις πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες αλλά μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η γυναίκα δυστυχώς κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ: Απαγορεύεται τα διαγνωστικά κέντρα να ζητούν πρόσθετη χρέωση από τους ασφαλισμένους

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος από ανακοπή καρδιάς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος 0,10% για τον Γενικό Δείκτη

Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έπειτα από ανακοπή καρδιάς

Ursa Major III: Ο αμυδρός δορυφόρος του Γαλαξία μας μπορεί να μην είναι αυτό που νόμιζαν οι αστρονόμοι

Spotify: Λανσάρει νέο εργαλείο ανάμιξης τραγουδιών με δυνατότητες DJ – Πώς λειτουργεί το «Mix»
περισσότερα
16:17 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Θεσπρωτία: Φωτιά στην περιοχή Κάτω Αετός Σαγιάδας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Αε...
15:47 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αρκαδία – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε την Πέμπτη (21/8) στην περιοχή...
14:57 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Tom Greenwood που σώθηκε από γιατρούς του ΕΣΥ – Παραλίγο να πεθάνει σε τροχαίο

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη για μια υπόθε...
14:38 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Η ζωή μέσα στη χλιδή, οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων – Στις ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν εστιάζουν οι Αρχές 

Πολυτελή ζωή φαίνεται πως έκαναν οι 6 Τούρκοι που συνελήφθησαν την Τετάρτη από τη Διεύθυνση Αν...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο