Τραγωδία στην Εύβοια: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο αυτοκίνητό της 

Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η γυναίκα ηλικίας 55 ετών βρέθηκε νεκρή δίπλα από το αυτοκίνητο της, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο πάρκινγκ στα Νέα Στύρα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρει αυτή την ώρα την άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο Καρύστου.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της, όταν ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και βγήκε έξω. Στο σημείο έφτασε άμεσα γιατρός τις πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες αλλά μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η γυναίκα δυστυχώς κατέληξε.