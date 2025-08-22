Η ημέρα και οι ώρες των αγώνων ρεβάνς του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ

Μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα ήταν ο απολογισμός για τις ελληνικές ομάδες στους πρώτους αγώνες των playoffs του Europa League και του Conference League, με όλα να κρίνονται στις ρεβάνς που θα γίνουν στις 28 Αυγούστου.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρώτη του φετινή ευρωπαϊκή νίκη, επικρατώντας με ανατροπή της Σαμσουνσπόρ με 2-1. Οι «πράσινοι» βρήκαν δίχτυα με τους Κυριακόπουλο και Πάλμερ-Μπράουν, ανατρέποντας το σκορ και παίρνοντας προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς. Την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στις 20:00, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παίξει στη Σαμψούντα με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στην Κροατία και γνώρισε ήττα με 1-0 από τη Ριέκα. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο «Δικέφαλος» διατηρεί ελπίδες πρόκρισης, αφού στη ρεβάνς που θα γίνει την ίδια μέρα, Πέμπτη 28 Αυγούστου, στις 20:30, στην Τούμπα, θα προσπαθήσει να ανατρέψει το σκορ και να κλείσει θέση στη League Phase.

Η ΑΕΚ απέσπασε ισοπαλία 1-1 στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ, αποτέλεσμα που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Οι «κιτρινόμαυροι» θα υποδεχτούν τους Βέλγους στη Νέα Φιλαδέλφεια την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στις 21:00, και θέλουν τη νίκη που θα τους εξασφαλίσει την παρουσία στη League Phase του Conference League.

01:00 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

ΠΑΟΚ: Την Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη ο Χρήστος Ζαφείρης για να υπογράψει

Ο Χρήστος Ζαφείρης ετοιμάζεται να ταξιδέψει τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υπογράψ...
00:30 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ισπανία – Γερμανία 105-106 (παρ., 94-94 κ.α): Επική ματσάρα στην Μαδρίτη με πρωταγωνιστή Ντένις Σρούντερ

Ματσάρα έγινε το βράδυ της Πέμπτης (21/8) στη Μαδρίτη, όπου η Γερμανία επικράτησε με 106-105 τ...
23:45 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Έχασε, αλλά ελπίζει

Προβάδισμα πρόκρισης στο League Phase του Europa League απέκτησε η Ριέκα έπειτα από τη νίκη τη...
23:17 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1: Με «κέρβερο» Στρακόσα, στο χέρι της η πρόκριση

Με κορυφαίο τον Θωμά Στρακόσα, η ΑΕΚ «απέδρασε» από τις Βρυξέλλες με ισοπαλία 1-1 εναντίον της...
