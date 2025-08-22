Δούκισσα Νομικού: Δοκίμασε για πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της – Δείτε φωτογραφίες

Enikos Newsroom

lifestyle

Δούκισσα Νομικού: Δοκίμασε για πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της – Δείτε φωτογραφίες

Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησε η Δούκισσα Νομικού, η οποία αποφάσισε να δοκιμάσει για πρώτη φορά rafting μαζί με τα παιδιά της. Η παρουσιάστρια, που αγαπά τη φύση και τις αποδράσεις εκτός πόλης, μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμές από τη δραστηριότητα αυτή, αποκαλύπτοντας πως δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα βρεθούν σε ποτάμι με φουσκωτή βάρκα.

Με κράνη, σωσίβια και μεγάλα χαμόγελα, μητέρα και παιδιά μπήκαν στα ορμητικά νερά, απολαμβάνοντας τόσο την έντονη αδρεναλίνη της διαδρομής όσο και την άμεση επαφή με το φυσικό τοπίο. Η ίδια δημοσίευσε στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ, όπου εκτός από στιγμιότυπα από την κατάβαση, φαίνονται και εικόνες χαλάρωσης που δείχνουν πόσο όμορφα πέρασαν όλοι μαζί.

«Η πρώτη μας φορά rafting. Δεν θα είναι η τελευταία.» («Our first time rafting. Won’t be the last.»), έγραψε χαρακτηριστικά η Δούκισσα Νομικού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βραδινό: Μετά από ποια ώρα δεν πρέπει να το τρώτε και γιατί;

Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο Tom Greenwood- Το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ του έσωσαν τη ζωή

Greenpeace: Το τρένο είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ακριβότερο από το αεροπλάνο για τα ευρωπαϊκά ταξίδια

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 2,5% ο τζίρος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το β΄ τρίμηνο

Nvidia: Εργάζεται πάνω σε νέο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την Κίνα _ Θα ξεπερνά σε απόδοση το μοντέλο H20

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:25 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Σοφία Κουρτίδου: Νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση – «Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη»

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να βρίσκεται η Σοφία Κουρτίδου, η οποία και υποβλήθηκε εκτάκτως σε ...
21:22 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Φωτεινή Μπαξεβάνη: «Όταν τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους, κάτι μέσα μου έχει λυθεί και προχωρήσει»

H Φωτεινή Μπαξεβάνη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στην εφημερίδα ...
18:58 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο – «Δοκιμασίες τα δώρα του Θεού»

Bίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο...
18:16 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου για Ελένη Μενεγάκη: «Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση – Δεν θα την επεδίωκα εγώ σίγουρα»

Η Ιωάννα Μαλέσκου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και εξομολογήθηκε πως της έχουν χρ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο