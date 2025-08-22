Δούκισσα Νομικού: Δοκίμασε για πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της – Δείτε φωτογραφίες

Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησε η Δούκισσα Νομικού, η οποία αποφάσισε να δοκιμάσει για πρώτη φορά rafting μαζί με τα παιδιά της. Η παρουσιάστρια, που αγαπά τη φύση και τις αποδράσεις εκτός πόλης, μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμές από τη δραστηριότητα αυτή, αποκαλύπτοντας πως δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα βρεθούν σε ποτάμι με φουσκωτή βάρκα.

Με κράνη, σωσίβια και μεγάλα χαμόγελα, μητέρα και παιδιά μπήκαν στα ορμητικά νερά, απολαμβάνοντας τόσο την έντονη αδρεναλίνη της διαδρομής όσο και την άμεση επαφή με το φυσικό τοπίο. Η ίδια δημοσίευσε στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ, όπου εκτός από στιγμιότυπα από την κατάβαση, φαίνονται και εικόνες χαλάρωσης που δείχνουν πόσο όμορφα πέρασαν όλοι μαζί.

«Η πρώτη μας φορά rafting. Δεν θα είναι η τελευταία.» («Our first time rafting. Won’t be the last.»), έγραψε χαρακτηριστικά η Δούκισσα Νομικού.