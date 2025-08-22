Άραβας πολίτης του Ισραήλ αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από έναν χρόνο κράτησης στον Λίβανο

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ισραηλινός πολίτης Σάλεχ Αμπού-Χουσέιν, ο οποίος κρατείτο στον Λίβανο για έναν χρόνο, επέστρεψε στο Ισραήλ έπειτα από διαπραγματεύσεις με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την επιστροφή του πολίτη. “Αυτό είναι ένα θετικό βήμα και ένα σημάδι για τα πράγματα που θα έρθουν”, έγραψε στην πλατφόρμα X.

Το γραφείο του πρωθυπουργού δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κράτησης του Άραβα πολίτη του Ισραήλ Αμπού-Χουσέιν. Ανακοίνωσε όμως ότι οι αρχές του Λιβάνου παρέδωσαν τον άνδρα στη συνοριακή διέλευση Ρος Χανίκρα στο βορειοδυτικό Ισραήλ. Ο άνδρας αρχικά ανακρίθηκε, υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση και μεταφέρθηκε σε κλινική. Αργότερα, θα επανενωθεί με την οικογένειά του.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πώς ο άνδρας αυτός κατέληξε στη γειτονική χώρα. “Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις δυνάμεις ασφαλείας”, ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου προσθέτοντας ότι διαπραγματεύσεις, με την υποστήριξη του Ερυθρού Σταυρού, για την απελευθέρωση του άνδρα, διεξάγονταν τους τελευταίους μήνες. Επίσης, έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του άνδρα την ώρα που μιλούσε σε κινητό τηλέφωνο μετά την επιστροφή του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κρατείτο στον Λίβανο από τον Ιούλιο του 2024.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet μετέδωσε ότι οι συγγενείς του άνδρα δεν γνώριζαν ότι αυτός βρισκόταν στον Λίβανο. “Δεν ξέρουμε πώς έφτασε εκεί, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που γύρισε και είναι ζωντανός”, δήλωσε η οικογένειά του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν τους ενημέρωσε για τις διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του συγγενή τους. “Ήταν μεγάλη έκπληξη για εμάς”, δήλωσαν.

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα έπειτα από το μακελειό της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, η πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ο ισραηλινός στρατός ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πολύνεκρων βομβαρδισμών που εξελίχθηκαν σε έναν μεταξύ τους πόλεμο. Μια εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Νοέμβριο έθεσε τέλος στις εχθροπραξίες.