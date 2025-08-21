Αίγιο: Ληστής αιφνιδίασε 85χρονη, τη χτύπησε και της πήρε κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης, που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 20/8, στην περιοχή της Τέμενης Αιγίου.

Θύμα ήταν μια ανυποψίαστη 85χρονη γυναίκα, η οποία άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της σε άγνωστο άνδρα, χωρίς να υποψιαστεί τον πραγματικό του σκοπό.

Ληστής την έσπρωξε και της άρπαξε την αλυσίδα από τον λαιμό

Σύμφωνα με το tempo24.gr, o δράστης, αφού επιβεβαίωσε, ότι η ηλικιωμένη ήταν μόνη στο σπίτι, την αιφνιδίασε, την έσπρωξε με δύναμη και της άρπαξε από τον λαιμό μια χρυσή αλυσίδα, αξίας περίπου 1.000 ευρώ. Στη συνέχεια, εξαφανίστηκε, εκμεταλλευόμενος  την αδυναμία της 85χρονης να τον πιάσει.

Η γυναίκα, έντρομη αλλά χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά, ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Οι αστυνομικές αρχές της Αιγιάλειας έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας αναζητήσεις, συλλέγοντας μαρτυρίες και αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του δράστη.

Παράλληλα, η 85χρονη έχει καταθέσει όσα θυμάται για την εμφάνιση του αγνώστου, ενώ έχει διαταχθεί και ιατρική φροντίδα για την προληπτική υποστήριξή της.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που ηλικιωμένοι γίνονται στόχος επιτήδειων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

