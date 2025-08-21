Βρετανία: Στην δημοσιότητα άγνωστες φωτογραφίες της βασιλικής οικογένειας – Ο μικρός Κάρολος και η χαμογελαστή Ελισάβετ σε διακοπές

Στο κάστρο του Μπαλμόραλ στην Σκωτία, την βασιλική θερινή κατοικία, βρίσκεται ο βασιλιάς Κάρολος για τις καλοκαιρινές διακοπές του.

Έτσι ο επίσημος λογαριασμός της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Instagram δημοσίευσε παλιές φωτογραφίες των «γαλαζοαίματων» στην διάρκεια των διακοπών τους στην Σκωτία.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες βρίσκονται και ασπρόμαυρες εικόνες με την νεαρή βασίλισσα Ελισάβετ, τον πρίγκιπα Φίλιππο και τα παιδιά τους σε μικρή ηλικία.

Σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται ο πρίγκιπας Φίλιππος να σπρώχνει μία κούνια στην οποία βρίσκονται ο βασιλιάς Κάρολος και η αδελφή του, πριγκίπισσα Άννα, ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ χαμογελάει.

Άλλη εικόνα δείχνει την βασίλισσα Ελισάβετ με την μητέρα της, την αδελφή της, πριγκίπισσα Μαργαρίτα, τον πρίγκιπα Φίλιππο και τον πατέρα της, βασιλιά Γεώργιο ΣΤ’. Ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται στην αγκαλιά της γιαγιάς του, ενώ η πριγκίπισσα Άννα σε ένα καρότσι.

Το κάστρο Μπαλμόραλ, που βρίσκεται στο Αμπερντινσάιρ της Σκωτίας, ανήκει στη βασιλική οικογένεια από το 1852, όταν η βασίλισσα Βικτώρια και ο πρίγκιπας Αλβέρτος απέκτησαν το κτήμα.