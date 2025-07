Βίντεο: Ο «πράσινος» βασιλιάς Κάρολος μάζεψε σκουπίδια σε παραλία – Βοήθησε εθελοντές με… κομψότητα

Ο βασιλιάς Κάρολος αιφνιδίασε -με θετικό τρόπο- τους κατοίκους στο Κεντ, συμμετέχοντας ενεργά σε εθελοντικό καθαρισμό παραλίας.

Ο 76χρονος μονάρχης φόρεσε τα γυαλιά ηλίου του, ένα καλοκαιρινό κοστούμι και κρατώντας ένα εργαλείο συλλογής απορριμμάτων, βοήθησε εθελοντές να καθαρίσουν την παραλία Γουόλμερ, κοντά στο Κάστρο του Ντιλ, στις 10 Ιουλίου.

Ο Κάρολος ενώθηκε με την περιβαλλοντική οργάνωση Deal With It για να μαζέψει σκουπίδια, συμμετέχοντας σε δράση που συγκέντρωσε πολλές τοπικές ομάδες, όπως δόκιμους της Πολεμικής Αεροπορίας του Κεντ, στρατιωτικούς και ναυτικούς δόκιμους, καθώς και προσκόπους από το Ντιλ, το Σάντουιτς και το Γουόλμερ.

