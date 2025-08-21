Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Είναι πάντα συγκλονιστικό να φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος πρόωρα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Την ειλικρινή θλίψη τους για την αιφνιδιαστική απώλεια του βουλευτή Απόστολου Βεσυρόπουλου εκφράζουν η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας και η πρόεδρός της Ζωή Κωνσταντοπούλου με μηνύματά τους.

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας και η Πρόεδρός της, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκφράζουμε την ειλικρινή θλίψη μας για την απώλεια του βουλευτή Απόστολου Βεσυρόπουλου, Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε αιφνιδιαστικά σήμερα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Από καρδιάς συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους», καταλήγει η ανακοίνωση της Κ.Ο..

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δήλωσή της ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα ότι έφυγε από τη ζωή ξαφνικά ο βουλευτής Απόστολος Βεσυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας. Ειλικρινή, από καρδιάς συλλυπητήρια  στην οικογένεια, τους φίλους, τους οικείους και τους συνεργάτες του, εκ μέρους ολόκληρης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας».

«Είναι πάντα συγκλονιστικό να φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος πρόωρα», πρόσθεσε.

