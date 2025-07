Βασιλιάς Κάρολος: Ανησυχία για το κόκκινο μάτι του στην υποδοχή Μακρόν – Τι απαντά το Παλάτι

Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν, με όλες τις τιμές στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τη Δευτέρα 8 Ιουλίου, σε μια ακόμα σημαντική δημόσια εμφάνισή του μετά τη διάγνωση καρκίνου. Ωστόσο, τα βλέμματα πολλών παρατηρητών στράφηκαν σε κάτι ασυνήθιστο: το δεξί του μάτι εμφανιζόταν εμφανώς κοκκινισμένο.

Παρά τα χαμόγελα και την ευχάριστη διάθεση του 76χρονου μονάρχη, αρκετοί σχολίασαν την ερυθρότητα στο ένα του μάτι, όπως καταγράφηκε σε αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή υποδοχής του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν.



Ο βασιλιάς Κάρολος συνοδευόταν από τη βασίλισσα Καμίλα, την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, και η ημέρα περιλάμβανε έφιππη πομπή υποδοχής, γεύμα στην Κρατική Τραπεζαρία και, αργότερα το βράδυ, λαμπρό επίσημο δείπνο στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου με προγραμματισμένες ομιλίες από τον ίδιο και τον Γάλλο πρόεδρο.

Πηγή από το παλάτι, σύμφωνα με το περιοδικό People, έσπευσε να καθησυχάσει σχετικά με την κατάσταση του ματιού του Καρόλου, δηλώνοντας πως πρόκειται για ένα «σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο μάτι».

