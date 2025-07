Λονδίνο: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μαζί με την Κέιτ Μίντλετον υποδέχθηκαν το ζεύγος Μακρόν

Με επισημότητα και μεγαλοπρέπεια, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ υποδέχθηκαν τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του, Μπριζίτ, στην αεροπορική βάση Northolt της RAF, στο δυτικό Λονδίνο, σηματοδοτώντας την έναρξη της πρώτης επίσημης επίσκεψης αρχηγού κράτους της Ε.Ε. στη Βρετανία μετά το Brexit.

Το πριγκιπικό ζεύγος εκπροσώπησε τον βασιλιά Κάρολο Γ’ και στη συνέχεια θα συνοδεύσει το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας μέχρι το Ουίνδσορ.



Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας φορούσε ένα σακάκι Christian Dior, καπέλο της Jess Collett, σκουλαρίκια που ανήκαν στην πριγκίπισσα Νταϊάνα και ένα κολιέ με μαργαριτάρια από τη συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, αναφέρει η Daily Mail.

Στην πίστα είχε σχηματιστεί επίσημο άγημα υποδοχής από το King’s Colour Squadron, ενώ αρχικά τους Μακρόν καλωσόρισε ο πρέσβης του βασιλιά στη Γαλλία.

