Συναγερμός για εκκενώσεις στη βόρεια Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ έστειλε προειδοποιήσεις σε νοσοκομεία και διεθνείς οργανώσεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Καταυλισμός προσφύγων από τα μέρη που έχει εισβάλει το Ισραήλ ,στην Πόλη της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, πως άρχισε να προειδοποιεί τα νοσοκομεία και τις διεθνείς οργανώσεις που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να προετοιμάζονται να εκκενώσουν την περιοχή προς τον νότο, πριν από μία επιχείρηση που προβλέπεται να διεξαχθεί με στόχο τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας και των περιχώρων της.

«Στο πλαίσιο των προετοιμασιών (…) για την ασφάλεια των πληθυσμών, αξιωματικοί (…) εξέδωσαν αρχικές προειδοποιητικές εντολές πριν από δύο ημέρες (την Τρίτη) προς ιατρικούς φορείς και διεθνείς οργανώσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να προετοιμάσουν την οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε σε δελτίο Τύπου ο στρατός του Ισραήλ (IDF).

Ο στρατός διευκρινίζει «πως ρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε να προσαρμοστούν οι νοσοκομειακές υποδομές στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, με στόχο να υποδέχονται τους ασθενείς και τους τραυματίες, αυξάνοντας την είσοδο των αναγκαίων ιατρικών εξοπλισμών» στη Γάζα.

Οι IDF αναφέρουν ότι στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την εκκένωση του άμαχου πληθυσμού από την Πόλη της Γάζας προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, αξιωματικοί της Διοίκησης Συντονισμού και Σύνδεσης στη Γάζα ενημέρωσαν ήδη από την Τρίτη ιατρικές αρχές  και ομάδες βοήθειας στο βόρειο τμήμα του θύλακα “να προετοιμαστούν για τη μετακίνηση του πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας”.

Βάσει της ανακοίνωσης, οι στρατιωτικοί επισημαίνουν πως προειδοποιούν τους εν λόγω φορείς ότι «σχετικά με το ενδεχόμενο της εισόδου του στρατού στη Πόλη της Γάζας, θα υπάρξει πλήρης εκκένωση της Γάζας προς το νότιο τμήμα του θύλακα».

«Αυτό καθιστά αναγκαίο να προετοιμάσετε ένα σχέδιο για να μεταφέρετε το ιατρικό υλικό από τον βορρά στον νότο, προκειμένου να μπορέσετε να παράσχετε φροντίδα σε όλους τους ασθενείς στο νότιο τμήμα και να προετοιμάσετε τα νοσοκομεία να υποδεχθούν τους ασθενείς που έρχονται από τον βορρά», συνεχίζει το δελτίο Τύπου.

«Θα σας παράσχουμε ένα μέρος για να επιχειρείτε, είτε πρόκειται για ένα νοσοκομείο εκστρατείας είτε για κάθε άλλου είδους νοσοκομείο», συμπληρώνει η ανακοίνωση του στρατού.

