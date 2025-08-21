ΚΚΕ: Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Τα συλλυπητήριά του εκφράζει το ΚΚΕ «για την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου βουλευτή και γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, προς στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και την οικογένεια του».