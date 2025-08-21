Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Δομοκό – Επιχειρούν κι εναέρια μέσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΘΕΡΜΗ

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8) για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Στέφανο Δομοκού.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, η πυρκαγιά βρίσκεται πλησίον φωτοβολταϊκού πάρκου και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις από Δομοκό και Λαμία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 10 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ΕΛ.ΑΣ. για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των πυροσβεστικών οχημάτων.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο Tom Greenwood- Το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ του έσωσαν τη ζωή

Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ: Απαγορεύεται τα διαγνωστικά κέντρα να ζητούν πρόσθετη χρέωση από τους ασφαλισμένους

Τουριστικά καταλύματα: Οριακή αύξηση στις διανυκτερεύσεις τον Ιούνιο

38 σχολεία στην Ήπειρο δεν θα ανοίξουν το 2025-2026 – Ανεστάλη η λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητών

Πώς να ελέγξετε τη στάθμη μπαταρίας των AirPods και πώς να τα κάνετε να διαρκούν περισσότερο

Ursa Major III: Ο αμυδρός δορυφόρος του Γαλαξία μας μπορεί να μην είναι αυτό που νόμιζαν οι αστρονόμοι
περισσότερα
17:14 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ρόδος: Συνελήφθη 75χρονος επειδή ο σκύλος του σκότωσε 10 κότες

Για την απώλεια δέκα οικόσιτων πουλερικών κατηγορείται ένας 75χρονος κάτοικος της Ρόδου, ο οπο...
16:45 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ρόδος: 21χρονη από την Δανία κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση – Αναζητείται ο δράστης

Μία σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές, στο νησί τη...
16:38 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που είχε ρημάξει σπίτια και επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες – 11 συλλήψεις, πάνω από 194.000 ευρώ η λεία τους

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εγκληματ...
16:23 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

ΑΕΚ: Η βελγική αστυνομία προσήγαγε 40 φιλάθλους της Ένωσης – Θα αφεθούν ελεύθεροι μετά το τέλος του αγώνα με την Άντερλεχτ

Σε 40 προσαγωγές φιλάθλων της ΑΕΚ προχώρησε η βελγική αστυνομία, έπειτα από ένταση που προκλήθ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο