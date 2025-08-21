Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Δομοκό – Επιχειρούν κι εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8) για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Στέφανο Δομοκού.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, η πυρκαγιά βρίσκεται πλησίον φωτοβολταϊκού πάρκου και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις από Δομοκό και Λαμία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 10 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ΕΛ.ΑΣ. για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των πυροσβεστικών οχημάτων.