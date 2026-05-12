Μανιάτης στον Realfm 97,8: Πονάει πολύ η έννοια των κυρώσεων από την ΕΕ σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων – Τι είπε για την πρωτοβουλία Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ

Για τον Κάθετο Διάδρομο, την Τουρκία, την κρίση στη Μέση Ανατολή και την πολιτική επικαιρότητα μίλησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο, είπε, μεταξύ άλλων, «ο Κάθετος Διάδρομος γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, όταν υπέγραψα εγώ ως τότε υπουργός της Ελλάδος μαζί με τον Βούλγαρο ομόλογό μου και τον Ρουμάνο ομόλογό μου, τη βούληση των τριών χωρών να συγκροτήσουμε τον Κάθετο Διάδρομο. Από τότε, πέρασαν περίπου 12 χρόνια και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του Κάθετου Διάδρομου είναι πλέον πράξη, δηλαδή έχουν υλοποιηθεί όλες οι υποδομές.

Είναι πραγματικά μια πολύ σοβαρή προοπτική για την Ελλάδα για την γεωπολιτική της αναβάθμιση και ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να βρει εναλλακτικές διόδους τροφοδοσίας, με φυσικό αέριο, της νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι προσφέρουμε εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας.

Έκανε 12 χρόνια να ξεκινήσει, αλλά θεωρώ πολύ θετικό το ότι ξεπεράστηκαν οι τελευταίες δυσκολίες. Να σημειώσω ότι ήταν θετική η παρέμβαση των ΗΠΑ, που κάλεσαν τους υπουργούς πριν από λίγους μήνες στην Ουάσιγκτον και ουσιαστικά τους είπαν λύστε τα ρυθμιστικά προβλήματα που έχετε, γιατί από πλευράς υποδομών, ο αγωγός είναι ήδη έτοιμος».

Tι είπε για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα εάν έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της Ευρώπης σε σχέση με την ενέργεια, τόνισε: «Η Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια προωθούσε την πράσινη μετάβαση, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιολικά κλπ, πρώτον σε μια λογική κλιματικής αντιμετώπισης και δεύτερον σε μια λογική απεξάρτησης.

Αυτή η προσπάθεια, τους τελευταίους μήνες έχει πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή έγινε απόλυτη συνείδηση ότι μόνο εάν έχουμε τη δική μας, την γηγενή, την ευρωπαϊκή παραγωγή ενέργειας, κυρίως πράσινου ηλεκτρισμού, δηλαδή φωτοβολταϊκά και αιολικά, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις εξαρτήσεις που έχουμε.

Το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πια, είναι πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση και βεβαίως πάντα υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα, γιατί αν με μια λέξη μπορούσε να πει κανείς πού θέλει να πάει η Ευρώπη, θα έλεγε ότι η Ευρώπη θέλει να πάει στη λεγόμενη στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια, στα δικά μας χέρια, στα δικά μας μυαλά».

Οι σχέσεις Ευρώπης – Ρωσίας

Ο κ Μανιάτης εκτίμησε ότι έχει επωφεληθεί η Μόσχα από τον πόλεμο, ενώ σχετικά με τις σχέσεις Ρωσίας – Ευρώπης, είπε ότι είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.

«Όμως, η Ρωσία συνεχίζει να τροφοδοτεί, κυρίως με υγροποιημένο φυσικό αέριο, με LNG, την Ευρώπη, όπως μας τροφοδοτεί και η Νορβηγία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο αέριο έρχεται μέσω αγωγών, αλλά να ξέρετε ότι έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση, μήπως πρέπει να ξαναδούμε τις σχέσεις μας, ως Ευρώπη, με τη Ρωσία.

Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μια τέτοια συζήτηση θα βρει σκληρά απέναντι όλες τις Βαλτικές χώρες, τις χώρες που συνορεύουν με την Πολωνία κλπ. Είναι αυτό το γνωστό σύνθετο παζλ που πρέπει κάθε φορά να λύνει η Ευρώπη, προκειμένου να παίρνει κάποιες αποφάσεις» συμπλήρωσε ο κ. Μανιάτης.

Ερωτηθείς για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη Ρωσία η ελληνική κυβέρνηση, πέρα από τη στάση της χώρας στο Ουκρανικό, και αν μπορεί να γίνει σταδιακή αποκατάσταση των σχέσεων, σχολίασε: «Η Ελλάδα πολύ ορθά, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, η οποία δέχτηκε μια παράνομη, αναίτια επίθεση και εισβολή στο εδαφός της. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριφερθεί διαφορετικά η Ελλάδα και πολύ ορθά συμπεριφερθήκαμε έτσι σε σχέση με την Ουκρανία. Σε σχέση με την Ρωσία, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση, στη λογική των πιο ήρεμων σχέσεων. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στρατηγικά πρέπει πάντα να έχει σχέσεις με όλους και ποτέ να μην αποκλείει κανέναν, πάντα βέβαια κρατώντας σταθερά τις αρχές της για το διεθνές δίκαιο, την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της αρχής της ισονομίας που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ . Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, θεωρώ ότι μπορεί πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες με μεγαλύτερη ευελιξία αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα».

Η πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την Τουρκία

Ο κ. Μανιάτης στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μία πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την Τουρκία. «Πριν από 3 μέρες οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η Τουρκική Εθνοσυνέλευση ετοιμάζεται να κάνει νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούμε ευθέως σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το εισηγηθούν, κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν, για αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία , η Μιλιέτ και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και έδειξαν την ενόχλησή τους» είπε.

«Με δεδομένο ότι εμείς από το 2011, με βάση το διεθνές δίκαιο, έχουμε προσδιορίσει ποια είναι η ελληνική ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν, πρέπει να βρει απέναντί του όχι μόνο εμάς, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να βρει και την ελληνική κυβέρνηση, στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και βεβαίως στο Συμβούλιο Κορυφής», συμπλήρωσε, σημειώνοντας πως δεν έχει δει ακόμα επίσημη ανακοίνωση ή καταγγελία της ελληνικής κυβέρνησης.

«Η έννοια των κυρώσεων εκ μέρους της Ευρώπης σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων πρέπει να σας πω ότι πονάει πολύ» ανέφερε, τονίζοντας ότι το πρόβλημα είναι της ΝΔ και του ΕΛΚ που είναι το πρώτο κόμμα.

«Κάθε χρόνο η Ευρώπη καταθέτει την έκθεσή της για την Τουρκία και για άλλα κράτη-μέλη. Την έκθεση αυτή την προετοιμάζει και την υπογράφει ο Νάτσο, ο Ισπανός σοσιαλιστής. Εμείς καταφέραμε και περάσαμε στην τελευταία έκθεση πριν από λίγες εβδομάδες, καθαρή διατύπωση ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας» συνέχισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας αυτόν τον καιρό είναι ότι εποφθαλμιά τα μεγάλα κονδύλια της άμυνας που πρόκειται να επενδυθούν στην Ευρώπη και θέλει να συμμετέχουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες.

«Σε αυτό το θέμα, εμείς έχουμε προνοήσει. Εγώ ήμουν εισηγητής του νέου κανονισμού που πέρασε ήδη και για να συμμετάσχει τουρκική εταιρεία στην παραγωγή ευρωπαϊκού αμυντικού εξοπλισμού, πρέπει να περάσει από 300 φίλτρα και γι’αυτό αρνούνται να συμμετάσχουν» πρόσθεσε ο κ. Μανιάτης.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Τέλος, ερωτηθείς εάν ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που το δίνουν στη δεύτερη θέση, τόνισε: «Χαίρονται πάρα πολύ η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης να βγάζουν ή να ωθούν για να βγει πιο μπροστά από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Τσίπρας, τον οποίο έχει κερδίσει 5-6 φορές ο κ. Μητσοτάκης. Θεωρεί ότι είναι του χεριού του, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, που είναι πολύ πιο σκληρός αντίπαλος.

Όπως ξέρετε υπάρχει η πρόθεση ψήφου και υπάρχει και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου, ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο αλγόριθμος, με τον οποίον γίνονται κατανομές, κυρίως για κόμματα ανύπαρκτα.

Ο κ. Τσίπρας δημοσίευσε ένα βιβλίο. Έμεινε τίποτε; Φοβάμαι ότι δεν έμεινε τίποτε, παρά μόνο ότι αγνόησε τους 100-150 υπουργούς και συντρόφους του που ήταν μαζί του και τους είχε επιλέξει ο ίδιος».

«Σας έχει μείνει στο μυαλό τι ακριβώς λέει αυτό το Μανιφέστο; Τι έχει μείνει; Έχει μείνει το εξής, ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να επανέλθει, πρώτον μη κάνοντας μια έντιμη αυτοκριτική του παρελθόντος του και κυρίως μη προτείνοντας για το μέλλον απολύτως τίποτα. Οι δημοσκοπήσεις – και έγινε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές -οι διαφορές που δίνουν ήταν τεράστιες και οι διαφορές τελικά ήταν εντελώς διαφορετικές. Όπως ξέρετε υπάρχει στην κοινωνία μια έντονη αμφισβήτηση όταν σε ρωτούν, πώς θα απαντήσεις. Άρα κρατήστε γενικά μικρό καλάθι. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει ηγεσία και σας βεβαιώνω ότι το βράδυ των εκλογών σας ζητώ να με καλέσετε να συζητήσουμε».