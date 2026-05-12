Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας – Διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο

Σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνίστριες δύο ανήλικες συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

Και τα δύο κορίτσια διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο «Ασκληπιείο» και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο ανήλικες φέρεται να ανέβηκαν στην ταράτσα κτιρίου και να έπεσαν ταυτόχρονα στο κενό.