Πιερία: Αγνοούνται 2 άνδρες στον Όλυμπο – Επιχείρηση για τον εντοπισμό τους

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΕΜΑΚ Πυροσβεστική
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωση δύο ανδρών που χάθηκαν στον Όλυμπο, στη θέση Γκόλνα, λίγο έξω από το Λιτόχωρο Πιερίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα odelalis.gr, οι δύο Έλληνες, ηλικίας περίπου 28 ετών, κινούνταν σε ορειβατικό μονοπάτι από το Λιτόχωρο προς τα Πριόνια. Συγγενικό τους πρόσωπο ειδοποίησε την ΕΛΑΣ, όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους χωρίς αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να αρχίσουν οι έρευνες.

Οι Αρχές δεν διαθέτουν ακριβές στίγμα της τοποθεσίας όπου βρίσκονται οι δύο άνδρες, ενώ η αναζήτησή τους γίνεται με βάση μία πρόσφατη ανάρτηση που είχαν κάνει στα social media. Όπως εκτιμάται, πιθανότατα έχουν κατασκηνώσει σε κάποιο πλάτωμα της περιοχής.

Τα ίχνη τους χάθηκαν στη Γκόλνα, έναν λόφο χαμηλού υψομέτρου, χωρίς επικίνδυνα σημεία και με πολλά πλατώματα, πολύ κοντά στο Λιτόχωρο.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των δύο ανδρών συμμετέχουν εννέα πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και η ΟΟΕΔ της 2ης ΕΜΑΚ, σε συνδρομή προς την ΕΛΑΣ.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο κοινό γλυκαντικό συνδέεται με αύξηση του λίπους και κίνδυνο για παχυσαρκία – Τι έδειξε μελέτη

ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών: Ζητάει ισχυρά κίνητρα για τη στελέχωση του ΕΣΥ

UBS: Κατεβάζει τον πήχη ο οίκος για την ελληνική οικονομία-Τι λέει για τους κινδύνους

Ηλεκτρονικές κατασχέσεις και νέο Μητρώο Διαθηκών: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Οι μεταφραστικές ικανότητες του ChatGPT πλησιάζουν εκείνες των επαγγελματιών

Κβαντικές δονήσεις: Επιστήμονες συνέδεσαν ένα μόνο φωνόνιο με το σπιν ενός ατόμου
περισσότερα
14:17 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 30χρονος – «Δεν θα πάμε με τα “κουτσομπολιά” και τις οικογενειακές “ίντριγκες”» λέει ο δικηγόρος του

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 30χρονος, που κατηγορείται για απόπειρα ανθ...
13:56 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Πιερία: Λήξη συναγερμού για τους 2 πεζοπόρους στον Όλυμπο – Είναι καλά στην υγεία τους

Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο πεζοπόροι που θεωρήθηκε ότι αγνοούνται στον ανατολικό Όλυμπο...
13:50 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Φθιώτιδα: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται 58χρονος ύστερα από δάγκωμα οχιάς

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται ένας 58χρονος άνδρας, ο οποί...
13:39 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη μετά την πτώση στο κενό – Σε κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη ανήλικη

Τραγική κατάληξη είχε το συμβάν με τις δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πολυκα...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media