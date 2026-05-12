Πιερία: Αγνοούνται 2 άνδρες στον Όλυμπο – Επιχείρηση για τον εντοπισμό τους

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωση δύο ανδρών που χάθηκαν στον Όλυμπο, στη θέση Γκόλνα, λίγο έξω από το Λιτόχωρο Πιερίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα odelalis.gr, οι δύο Έλληνες, ηλικίας περίπου 28 ετών, κινούνταν σε ορειβατικό μονοπάτι από το Λιτόχωρο προς τα Πριόνια. Συγγενικό τους πρόσωπο ειδοποίησε την ΕΛΑΣ, όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους χωρίς αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να αρχίσουν οι έρευνες.

Οι Αρχές δεν διαθέτουν ακριβές στίγμα της τοποθεσίας όπου βρίσκονται οι δύο άνδρες, ενώ η αναζήτησή τους γίνεται με βάση μία πρόσφατη ανάρτηση που είχαν κάνει στα social media. Όπως εκτιμάται, πιθανότατα έχουν κατασκηνώσει σε κάποιο πλάτωμα της περιοχής.

Τα ίχνη τους χάθηκαν στη Γκόλνα, έναν λόφο χαμηλού υψομέτρου, χωρίς επικίνδυνα σημεία και με πολλά πλατώματα, πολύ κοντά στο Λιτόχωρο.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των δύο ανδρών συμμετέχουν εννέα πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και η ΟΟΕΔ της 2ης ΕΜΑΚ, σε συνδρομή προς την ΕΛΑΣ.