Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν νέα δεδομένα: Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε, με στόχο να μάθει τις μυστικές, παράνομες δουλειές του Καπετανάκου, βοηθώντας στο σχέδιο εκδίκησης της Γαλήνης Βούλγαρη & και του Γιάμαρη.

Ο  Βούλγαρης επιστρέφει, ξαφνικά, στο σπίτι του, ο Γιάµαρης συλλαμβάνει την Καίτη και προσπαθεί να πάρει πληροφορίες για τις φωτογραφίες , η Βούλα ζαλίζεται και κάνει εμετό, πράγμα που ανησυχεί τις κοπέλες  που υποψιάζονται εγκυμοσύνη.

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 , στις 23:30

Επεισόδιο 47

Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε κάτω από το βλέµµα της ενοχλημένης Ρίτας, ενώ η Αλεξάνδρα φροντίζει να γνωρίσει την Ξένη και να αντλήσει τις πληροφορίες που θέλει για το παιδί του Στράτου.

Ο Ορέστης παίρνει στα χέρια του τη μήνυση του πατέρα του και παράλληλα η Γαλήνη µμαθαίνει από την Καίτη την στενή σχέση του Γιάμαρη µε τον Καπετανάκο.

Η Βίκυ στήνει µια παγίδα στην Κοραλία προκειμένου να µάθει την αλήθεια για τον θάνατο του Σήφη και ο Βούλγαρης αποφασίζει να επιστρέψει στο σπίτι χωρίς την έγκριση του γιατρού.

Τρίτη 21 Απριλίου 2026 , στις 23:30

Επεισόδιο 48

Ο Βούλγαρης επιστρέφει στο σπίτι του και προσπαθεί να επιβληθεί στην οικογένεια του, ενώ ο Γιάµαρης συλλαμβάνει την Καίτη και προσπαθεί να πάρει πληροφορίες για τις φωτογραφίες και για το τι έχει µάθει η Γαλήνη από εκείνη.

Όταν του λέει ότι η Γαλήνη ξέρει τις υπηρεσίες του στον Καπετανάκο, γίνεται κουρέλι και προσπαθεί να την πλησιάσει. Μάταια.

Ο Καπετανάκος είναι ικανοποιημένος από το χαμό που κάνει η Άντζελα στο µαγαζί, όμως η Βούλα είναι χάλια, ζαλίζεται και κάνει εμετό, πράγμα που ανησυχεί τις κοπέλες και την Άντζελα, που υποψιάζονται εγκυμοσύνη.

Δες το trailer εδώ: 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γίνε μέλος στο κανάλι του enikos.gr στο Viber για να μην χάνεις τις πιο σημαντικές ειδήσεις

Μην περιμένεις να μαθαίνεις τα νέα από άλλους. Γίνε μέλος στο κανάλι του enikos.gr στο Viber κ...
