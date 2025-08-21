Ρόδος: 21χρονη από την Δανία κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση – Αναζητείται ο δράστης

Μία σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές, στο νησί της Ρόδου.

Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Αυγούστου 2025 στο Φαληράκι σημειώθηκε περιστατικό που καταγγέλλεται ως βιασμός. Οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφία για παράβαση του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, ενώ ήδη τρέχουν οι κρίσιμες ενέργειες συλλογής και διασφάλισης αποδεικτικού υλικού.

Όπως μεταδίδει η dimokratiki.gr, κατά την καταγγελία που υποβλήθηκε επισήμως στην αστυνομική υπηρεσία με την παρουσία πραγματογνώμονα ψυχολόγου, 21χρονη υπήκοος Δανίας βρισκόταν στην πλατεία Φαληρακίου. Την προσέγγισε άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων, ο οποίος, όπως αναφέρεται, της συστήθηκε ως «Nedim» και δήλωσε Γερμανός υπήκοος. Ακολούθησε σύντομη συνομιλία και ο άνδρας τη φίλησε στο στόμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, την οδήγησε σε απομονωμένο σημείο όπου προέβη σε συνουσία παρά τη θέλησή της.

Η παθούσα, που διαμένει προσωρινά σε κατάλυμα της περιοχής, μετέβη στην αρμόδια υπηρεσία και υπέβαλε μήνυση περιγράφοντας με λεπτομέρειες την ακολουθία των γεγονότων.

Η κατάθεση δόθηκε παρουσία πραγματογνώμονα–ψυχολόγου, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις ιδιαίτερης ψυχικής επιβάρυνσης, ώστε η διαδικασία να γίνει με όρους που ελαχιστοποιούν τον δευτερογενή τραυματισμό. Η περιγραφή του τρόπου προσέγγισης στην πλατεία, της μετακίνησης σε απομονωμένο σημείο και της έλλειψης συναίνεσης αποτελεί τον πυρήνα της καταγγελίας και θα αξιολογηθεί σε συνάρτηση με τα αντικειμενικά ευρήματα που θα προκύψουν από την ιατροδικαστική διερεύνηση και τυχόν ψηφιακά ή άλλα αποδεικτικά μέσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με την υποβολή της μήνυσης, η αστυνομική υπηρεσία προχώρησε στις άμεσες προβλεπόμενες ενέργειες: κατασχέθηκε ένα εσώρουχο ως δυνητικός φορέας βιολογικού υλικού και διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας. Από την εξέταση αυτή ελήφθησαν δείγματα βιολογικού υλικού που πρόκειται να αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση.

Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική, καθώς μπορεί να αποδώσει προφίλ DNA και να τεκμηριώσει ή να διαψεύσει επιμέρους ισχυρισμούς σχετικά με τη φύση της επαφής, τον χρόνο τέλεσης και τυχόν σημεία άμυνας ή κακώσεων. Παράλληλα, ο φερόμενος δράστης αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, με τις αναζητήσεις να επικεντρώνονται αρχικά στην ευρύτερη περιοχή, όπου καταγγέλλεται ότι έλαβε χώρα το περιστατικό και σε χώρους αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα του άνδρα παραμένει άγνωστη. Οι αρχές εξετάζουν σενάρια που περιλαμβάνουν τη χρήση ψευδών στοιχείων, ενώ θα επιχειρηθεί αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας σε σημεία της πλατείας και διαδρομές διαφυγής, καθώς και τυχόν ηλεκτρονικά ίχνη, πάντα εντός των ορίων της νομιμότητας και των απαιτούμενων εισαγγελικών παραγγελιών.