Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Πηγή: Ronen Zvulun / Pool via AP
Πηγή: Ronen Zvulun / Pool via AP

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, περιγράφοντας τη σύγκρουση ως έναν υπαρξιακό αγώνα για τη Δύση.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε τη στενή συνεργασία με την Ουάσινγκτον, δηλώνοντας πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ «δίνουν τη μάχη του πολιτισμού ενάντια στη βαρβαρότητα».

«Μάχη ενάντια στη μεγάλη τυραννία»

Ο Ισραηλινός ηγέτης τόνισε πως οι δύο χώρες θα πετύχουν τους στόχους τους, φέρνοντας «περισσότερη ελπίδα και περισσότερο φως για τους ελεύθερους λαούς του κόσμου».

«Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια μάχη μαζί με τις ΗΠΑ ενάντια στη μεγάλη τυραννία του Ιράν, το οποίο τρομοκρατεί τον κόσμο, επιδιώκει την καταστροφή μας και στοχεύει να ρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ρίξει τον Δυτικό πολιτισμό όπως τον γνωρίζουμε», πρόσθεσε.

Το «μήνυμα» μέσω της επίσκεψης Μιλέι

Αναφερόμενος στην πορεία των επιχειρήσεων, ο Νετανιάχου δήλωσε πως έχουν επιτευχθεί σπουδαία πράγματα.

Ωστόσο, προειδοποίησε: «Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μας φέρει νέες εξελίξεις. Ο Χαβιέρ Μιλέι έχει αυτό το χάρισμα – κάθε φορά που επισκέπτεται το Ισραήλ, είναι ακριβώς πριν συμβεί κάτι πολύ μεγάλο».

Η αναφορά αυτή δεν θεωρήθηκε τυχαία, καθώς η προηγούμενη επίσκεψη του Μιλέι στο Ισραήλ πέρυσι ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου, μόλις λίγες ώρες πριν την επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Με πληροφορίες από: Haaretz, Times of Israel

