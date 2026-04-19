Γεωργιάδης: «Ο Άρειος Πάγος θα κρίνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων» – «Προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα» απαντά ο Τσουκαλάς

Στη θητεία των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο X, στην οποία υποστηρίζει ότι η ανανέωση της θα κριθεί τον επόμενο μήνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. «Προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα» απαντά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Δυστυχώς έχουμε ασήμαντη, πρόχειρη και τοξική Αντιπολίτευση. Βγαίνω εγώ προχθές στο Action24 και αποκαλύπτω ότι η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα κριθεί μέσα στο Μάiο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Με το που το λέω δέχομαι πυρά ομαδόν από παντού» αναφέρει αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και προσθέτει: «Η εφημερίδα Δημοκρατία με πρωτοσέλιδο της γράφει: “Η Κοβέσι απαντά στον Άδωνι…” και το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί όλη αυτούς τους ισχυρισμούς με επίσημη δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του. Δηλαδή το Κόμμα που θέλει να γίνει Κυβέρνηση ούτε γνωρίζει το άρθρο 90 του Συντάγματος, ούτε τις προβλέψεις του Νόμου 4786/2021 με τον οποίο συστάθηκε ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα»

«Έρχεται σήμερα ο κ. Παναγιώτης Τσιμπούκης και η κα Βασιλική Κόκκαλη κάνουν ρεπορτάζ στον Άρειο Πάγο και αποδεικνύεται ότι εγώ έλεγα την Αλήθεια και το ΠΑΣΟΚ δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το ζήτημα. Και τελικά βγαίνει ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και ξεκαθαρίζει ότι η ανανέωση της θητείας τους ή όχι θα γίνει μέσα στο Μάιο από το ΑΔΣ. Προσέξτε εγώ δεν είπα αν θα την ανανεώσουν ή όχι, αυτή θα είναι μια ανεπηρέαστη απόφαση των Δικαστών, όμως αυτό που είπα από την αρχή ήταν η Αλήθεια και όσοι με κατηγορούσαν δεν ήξεραν ή δεν ήθελαν να ξέρουν τι ισχύει» συμπληρώνει ο υπουργός Υγείας.

Και καταλήγει: «Το αφήγημα δυστυχώς και του ΠΑΣΟΚ είναι το ίδιο με όλους τους συνωμοσιολόγους, η “καλή” ευρωπαϊκή εισαγγελία και οι “κακοί” Έλληνες δικαστές. Πρόκειται περί ντροπής και ασχετοσύνης τεραστίου μεγέθους. Δεν αναμένω να μου ζητήσουν συγγνώμη αλλά εσείς τουλάχιστον να ξέρετε να μην τους παίρνετε και πολύ στα σοβαρά».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Τσουκαλάς: «Ο κ. Γεωργιάδης προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα»

«Ο κ. Γεωργιάδης προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του για την ανάρτηση του υπουργού Υγείας.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι ο κ. Γεωργιάδης «με ανάρτησή του την Πέμπτη χαρακτήρισε άκυρη την απόφαση ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και δήλωσε πως η κυρία Παπανδρέου μέσω των δικογραφιών εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της».

Ο κ. Τσουκαλάς επισημαίνει ότι κάλεσε τον υπουργό να δημοσιεύσει την απόφαση που ακυρώνει την ανανέωση της θητείας της κυρίας Παπανδρέου. «Ακόμα τον περιμένω. Όσο την είδα εγώ, άλλο τόσο την είδαν όλοι. Μάλλον την ψάχνει ακόμα», σχολιάζει.

Τονίζει ότι «επίσης, δεν μας είπε ποιον εκβιάζει η κυρία Παπανδρέου και για ποιο λόγο, εφόσον το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει αποφασίσει την ανανέωση της».

«Την κυβέρνηση;», ρωτά ο κ. Τσουκαλάς. Ωστόσο προσθέτει ότι «βάσει των νεότερων τοποθετήσεων του κ. Γεωργιάδη αυτό δεν είναι δυνατό, αφού ο ίδιος πλέον δηλώνει πως η κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για την ανανέωση».

«Εκτός και αν ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στέλνει κάποιο μήνυμα στην κυρία Παπανδρέου υπονοώντας πως αν δεν αρχειοθετήσει τις υποθέσεις των βουλευτών των οποίων ζητήθηκε η άρση ασυλίας, δεν θα ανανεωθεί η θητεία της. Ή ακόμα χειρότερα αν από υπερβάλλοντα αυταρχικό ζήλο αποκάλυψε τον σκοπό της κυβέρνησης να μεθοδεύσει τη μη ανανέωση της θητείας της κυρίας Παπανδρέου, κάτι που είναι προφανώς αδιανόητο σε ένα κράτος δικαίου με διάκριση των εξουσιών», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος σχολιάζει πως «πάντα βέβαια είναι πιθανό κατά την προσφιλή του μέθοδο, να θεωρεί ρουσφέτι ακόμα και την ανανέωση των θητειών των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και να ζητά ανταλλάγματα».

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «όλα αυτά τα αντιφατικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τις δηλώσεις του, μόνο ο κ. Γεωργιάδης μπορεί να τα απαντήσει, όταν αποφασίσει ποια είναι η θέση του και κανείς άλλος».

Όμως, υπογραμμίζει: «σε κάθε περίπτωση οι δημόσιες παρεμβάσεις του την τελευταία εβδομάδα με τις οποίες χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία “ως μη σοβαρό θεσμό” και “έναν απλό νόμο του ελληνικού κράτους που μπορεί να καταργηθεί” κατηγορώντας την Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι απέστειλε δικογραφία στη Βουλή “προκειμένου να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της” ή “λόγω νομικής ανεπάρκειας”, συνιστούν ευθεία αμφισβήτηση ενός θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωτοφανή στοχοποίηση εισαγγελικού λειτουργού».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί θεσμό που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, ο οποίος έχει άμεση ισχύ και υπεροχή έναντι της εθνικής νομοθεσίας» και υπογραμμίζει ότι «οφείλει ως Υπουργός Ευρωπαϊκής χώρας να απέχει από τοποθετήσεις που παραβιάζουν ευθέως τις αρχές του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών και δημιουργούν κλίμα εκφοβισμού σε βάρος των λειτουργών της δικαιοσύνης».