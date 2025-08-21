Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε οριστικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης

Εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη (14/8), ο γνωστός τραγουδιστής εισήχθη έπειτα από εισαγγελική εντολή, στην ψυχιατρική κλινική όπου έμεινε για τέσσερα 24ωρα. Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε θεραπευτική άδεια από τη δομή.

Σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε και πάλι στο Δρομοκαΐτειο προκειμένου να πάρει την οριστική απόφαση των γιατρών, οι οποίοι και του έδωσαν το εξιτήριο.

Παρά το γεγονός πως στο σημείο βρίσκονταν αρκετοί δημοσιογράφοι, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση και επέλεξε να εισέλθει και να εξέλθει αθόρυβα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο Tom Greenwood- Το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ του έσωσαν τη ζωή

Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ: Απαγορεύεται τα διαγνωστικά κέντρα να ζητούν πρόσθετη χρέωση από τους ασφαλισμένους

Τουριστικά καταλύματα: Οριακή αύξηση στις διανυκτερεύσεις τον Ιούνιο

38 σχολεία στην Ήπειρο δεν θα ανοίξουν το 2025-2026 – Ανεστάλη η λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητών

Πώς να ελέγξετε τη στάθμη μπαταρίας των AirPods και πώς να τα κάνετε να διαρκούν περισσότερο

Ursa Major III: Ο αμυδρός δορυφόρος του Γαλαξία μας μπορεί να μην είναι αυτό που νόμιζαν οι αστρονόμοι
περισσότερα
16:06 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Μαρία Χολίδου: Η συγκινητική ανάρτηση για την φιλία της με την Στέλλα Ανεσιάδου – «Κανείς δεν μιλάει για την ασφάλεια που νιώθεις…»

Η Μαρία Χολίδου και η Στέλλα Ανεσιάδου είναι από τις πιο γνωστές influencers της νέας γενιάς. ...
15:15 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Χριστίνα Αλούπη: «Κουβαλούσα την ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου και πάλεψα για να το βγάλω από πάνω μου»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου έδωσε η Χριστίνα Αλούπη, η οποία προβλήθηκε το...
14:52 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Μέγκαν Μαρκλ: Το στιλιστικό «μήνυμα» που στέλνει στη βασιλική οικογένεια στην 2η σεζόν της εκπομπής της – «Δεν χρειάζεται πλέον να ντύνομαι σαν δούκισσα»

Η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη βασιλική οικογένεια με την αναν...
14:02 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Άριελ Κωνσταντινίδη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την νεογέννητη κόρη της

Ευτυχισμένες στιγμές ζει εδώ και κάποιες ημέρες η Άριελ Κωνσταντινίδη, ύστερα από την γέννηση ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο