Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε οριστικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη (14/8), ο γνωστός τραγουδιστής εισήχθη έπειτα από εισαγγελική εντολή, στην ψυχιατρική κλινική όπου έμεινε για τέσσερα 24ωρα. Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε θεραπευτική άδεια από τη δομή.

Σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε και πάλι στο Δρομοκαΐτειο προκειμένου να πάρει την οριστική απόφαση των γιατρών, οι οποίοι και του έδωσαν το εξιτήριο.

Παρά το γεγονός πως στο σημείο βρίσκονταν αρκετοί δημοσιογράφοι, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση και επέλεξε να εισέλθει και να εξέλθει αθόρυβα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο.