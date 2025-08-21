Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ: Τούρκοι οπαδοί ανεμίζουν σημαία με τον Κεμάλ μπροστά στο Καλλιμάρμαρο – ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες ώρες πριν τη σημαντική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την τουρκική Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ, οι οπαδοί των φιλοξενούμενων που έχουν ταξιδέψει με την ομάδα τους στην Αθήνα, θέλησαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει έναν Τούρκο φίλαθλο να κουνάει ένα τεράστιο λάβαρο της ομάδας του μπροστά στην είσοδο του Καλλιμάρμαρου, στο οποίο αποτυπώνεται ο έφιππος Κεμάλ Ατατούρκ.

Οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ μάλιστα άνοιξαν πανό προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες με φόντο το Παναθηναϊκό στάδιο και φώναξαν συνθήματα.