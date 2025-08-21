Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ: Τούρκοι οπαδοί ανεμίζουν σημαία με τον Κεμάλ μπροστά στο Καλλιμάρμαρο – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΤΟΥΡΚΟΣ ΛΑΒΑΡΟ

Λίγες ώρες πριν τη σημαντική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την τουρκική Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ, οι οπαδοί των φιλοξενούμενων που έχουν ταξιδέψει με την ομάδα τους στην Αθήνα, θέλησαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει έναν Τούρκο φίλαθλο να κουνάει ένα τεράστιο λάβαρο της ομάδας του μπροστά στην είσοδο του Καλλιμάρμαρου, στο οποίο αποτυπώνεται ο έφιππος Κεμάλ Ατατούρκ.

Οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ μάλιστα άνοιξαν πανό προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες με φόντο το Παναθηναϊκό στάδιο και φώναξαν συνθήματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο Tom Greenwood- Το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ του έσωσαν τη ζωή

Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ: Απαγορεύεται τα διαγνωστικά κέντρα να ζητούν πρόσθετη χρέωση από τους ασφαλισμένους

Τουριστικά καταλύματα: Οριακή αύξηση στις διανυκτερεύσεις τον Ιούνιο

38 σχολεία στην Ήπειρο δεν θα ανοίξουν το 2025-2026 – Ανεστάλη η λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητών

Πώς να ελέγξετε τη στάθμη μπαταρίας των AirPods και πώς να τα κάνετε να διαρκούν περισσότερο

Ursa Major III: Ο αμυδρός δορυφόρος του Γαλαξία μας μπορεί να μην είναι αυτό που νόμιζαν οι αστρονόμοι
περισσότερα
11:42 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Επεισόδια-σοκ στην Αργεντινή: Οπαδοί της Universidad de Chile έγδυσαν και χτύπησαν φιλάθλους της Independiente – Συγκλονιστικά βίντεο

Ακόμη μία νύχτα βίας στα γήπεδα ποδοσφαίρου της Λατινικής Αμερικής, καθώς στο παιχνίδι της Τετ...
09:25 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Σπανούλης: Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος – Πρέπει να βρούμε το spacing για τον Γιάννη

Μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Λετονίας με 104-86 στην πρεμιέρα του τουρνουά “Ακρόπολις”, ο ...
03:10 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

ΑΕΚ: Ο Ελίασον αντί του Περέιρα στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ

Με τις αναμετρήσεις απέναντι στην Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του UEFA Conference League να πλησι...
01:51 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πήρε «εκδίκηση» με σφαλιάρες στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε δυναμικά στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και οδήγησε την ομάδα του...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο