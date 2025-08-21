Φανή Δρακοπούλου: Ποζάρει με ολόσωμο μαγιό στην παραλία και εντυπωσιάζει με τη σιλουέτα της – ΦΩΤΟ

Ξέγνοιαστες καλοκαιρινές διακοπές απολαμβάνει η Φανή Δρακοπούλου, αυτό το διάστημα, όπως φροντίζει και να επικοινωνεί μέσα από τα social media στους διαδικτυακούς της φίλους.

Σχεδιάζοντας, παράλληλα, τα επόμενα της επαγγελματικά βήματα, η γοητευτική τραγουδίστρια θέλει να γεμίσει τις αποσκευές της με ηρεμία, θάλασσα και ήλιο.

Έτσι, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Φανή Δρακοπούλου επέλεξε να μοιραστεί πριν από λίγες ώρες με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ξεχωριστό φωτογραφικό άλμπουμ από την τελευταία της θαλασσινή εξόρμηση.

Σ’ αυτό, δε, τον πρώτο λόγο έχουν αφενός το εντυπωσιακό ολόσωμο μαγιό και αφετέρου η καλλίγραμμη σιλουέτα της λαϊκής τραγουδίστριας.

«Καλημέρα με ήλιο που ξυπνάει τη θάλασσα και γεμίζει την ψυχή φως» έγραψε χαρακτηριστικά η Φανή Δρακοπούλου στη λεζάντα αυτής της νέας διαδικτυακής της ανάρτησης.