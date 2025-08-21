Ακυρώθηκε πρόστιμο 500 εκατ. δολαρίων που είχε επιβληθεί στον Τραμπ – «Ολοκληρωτική νίκη» λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Εφετείο της Νέας Υόρκης ακύρωσε την Πέμπτη (21/8) το πρόστιμο ύψους περίπου μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων που είχε επιβληθεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αφού ένας δικαστής έκρινε ότι διόγκωσε δολίως την αξία των ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων του για να προωθήσει την οικογενειακή επιχείρησή του.

Ντόναλντ Τραμπ: Διέταξε να αναπτυχθεί αρμάδα πολεμικών πλοίων, που μεταφέρουν χιλιάδες πεζοναύτες, ανοιχτά της Βενεζουέλας

Η απόφαση του πενταμελούς Εφετείου του Μανχάταν θεωρείται ήττα για τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, η οποία είχε ασκήσει δίωξη στον Τραμπ για απάτη το 2022. Οι δικαστές του Εφετείου είχαν εμφανιστεί επιφυλακτικοί όταν εξέταζαν την υπόθεση, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο Τραμπ είχε ασκήσει έφεση στην απόφαση που εξέδωσε ο δικαστής Άρθουρ Ένγκορον έπειτα από ακροαματική διαδικασία που κράτησε τρεις μήνες. Ο Ένγκορον έκρινε ότι ο Τραμπ εμφάνιζε αυξημένη την αξία των ακινήτων του επί αρκετά χρόνια πριν εκλεγεί πρόεδρος το 2017, με σκοπό να εξαπατά δανειστές και ασφαλιστές και να εξασφαλίζει καλύτερους όρους για την εταιρεία του, την Trump Organization. Τον Φεβρουάριο του 2024 ο δικαστής διέταξε τον Τραμπ να πληρώσει πρόστιμο 454,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι τόκοι αυτού του προστίμου συσσωρεύονταν έκτοτε.

Ο Τραμπ όφειλε να καταβάλει το 98% του προστίμου ενώ για το υπόλοιπο κρίθηκαν υπόλογοι οι γιοι του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ και ένας πρώην συνεργάτης του στον Trump Organization, ο οικονομικός διευθυντής Άλεν Γουάισελμπεργκ.

Ανεστάλησαν οι απαγορεύσεις

Ο Ένγκορον απαγόρευσε επίσης στον ίδιο τον Τραμπ και την εταιρεία του να αιτούνται δάνεια από τράπεζες της Νέας Υόρκης για τρία χρόνια. Στους δύο γιους του απαγορεύτηκε να διαχειρίζονται την εταιρεία για δύο χρόνια.

Το Εφετείο είχε αναστείλει αυτές τις απαγορεύσεις μέχρι να ολοκληρώσει την εξέταση της υπόθεσης αλλά άφησε την ελέγκτρια που είχε διορίσει το πρωτοδικείο στον Trump Organization να συνεχίσει τη δουλειά της.

Ο Τραμπ αρνείται ότι διέπραξε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη. Οι δικηγόροι του έλεγαν ότι το πρόστιμο ήταν υπερβολικό και ότι η Τζέιμς υπερέβαλε των καθηκόντων της.

Στην απόφασή του το Εφετείο έκρινε ότι το πρόστιμο ήταν όντως υπερβολικό, γεγονός που «παραβιάζει την όγδοη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ», η οποία απαγορεύει τις δυσανάλογες ποινές.

Τραμπ: «Ολοκληρωτική νίκη»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ολοκληρωτική νίκη» την απόφαση Εφετείου της Νέας Υόρκης. Ταυτόχρονα, ζήτησε να επιβληθεί ποινή επίπληξης για «κατάχρηση εξουσίας» στον δικαστή που είχε ασχοληθεί με την υπόθεση πρωτοδίκως.

«Επρόκειτο για ένα πολιτικό κυνήγι μαγισσών» επανέλαβε για πολλοστή φορά στη μακροσκελή ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social. «Όλα όσα έκανα ήταν απολύτως σωστά, ακόμη και τέλεια», πρόσθεσε.

«Τεράστια νίκη» σχολίασε εξάλλου σε δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ και ο γιος του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, που ήταν επίσης κατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση. «ήταν ανέκαθεν ένα κυνήγι μαγισσών, μια παρέμβαση στις εκλογές και μια παρωδία δικαιοσύνης (…) και ακόμη και ένα προοδευτικό Εφετείο της Νέας Υόρκης συμφωνεί», ανέφερε.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, που είχε ασκήσει τη δίωξη σε βάρος του Τραμπ το 2022, ανακοίνωσε ότι θα εφεσιβάλει τη σημερινή απόφαση.

Το Εφετείο του Μανχάταν πάντως εμφανίστηκε διχασμένο. Δύο δικαστές έκριναν ότι ορθώς θεωρήθηκε υπεύθυνος για την απάτη ο Τραμπ και ότι η Τζέιμς «υπερασπιζόταν το δημόσιο συμφέρον» όταν έστειλε την υπόθεση στα δικαστήρια, αλλά η ποινή ήταν ένα υπερβολικό πρόστιμο που παραβίαζε το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Δύο άλλοι δικαστές έκριναν επίσης ότι η Τζέιμς είχε τη δικαιοδοσία να στραφεί εναντίον του Τραμπ αλλά ήταν αναγκαία μια νέα δίκη επειδή ο δικαστής Άρθουρ Ένγκορον που ανέλαβε την εκδίκαση της υπόθεσης δεν θα έπρεπε να τον κρίνει ένοχο εξαρχής. Ο πέμπτος δικαστής ήταν της άποψης ότι η υπόθεση εναντίον του Τραμπ θα έπρεπε να απορριφθεί.

