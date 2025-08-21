Απόστολος Βεσυρόπουλος: Επί μία ώρα του έκαναν ΚΑΡΠΑ οι διασώστες μετά την ανακοπή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα – H ανακοίνωση του υπουργείο Υγείας

Επί μια ώρα προσπαθούσαν να επαναφέρουν στη ζωή τον Απόστολο Βεσυρόπουλο οι διασώστες, χωρίς όμως αποτέλεσμα, όπως επισημαίνει το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με την απώλεια του βουλευτή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε.. Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και οι γιατροί και οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν.

Διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό καρδιακής ανακοπής και για τη διάσωση του ασθενή εφαρμόστηκε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Διασώστης εκτός υπηρεσίας, που ήταν παρών στο σημείο ξεκίνησε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης άμεσα.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ώστε να του παραχθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια αλλά δυστυχώς ο ασθενής κατέληξε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείο Υγείας:

«Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.

Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία.

Γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας. Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.

Από το 2010 μέχρι σήμερα διετέλεσε αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015. Το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 2019 τοποθετήθηκε Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στις εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος, σε σταυρούς προτίμησης, βουλευτής Ημαθίας.

Στις 4 Απριλίου 2025 έπειτα από πρόταση του Πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ήταν έγγαμος και είχε δύο παιδιά.