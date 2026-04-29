Σαν σήμερα 29 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

kavafis
Σαν σήμερα πριν 93 χρόνια πέθανε ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Κωσταντίνος Καβάφης.

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1091:Λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη διεξάγεται η μάχη στο Λεβούνιο. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος Α’ ο Κομνηνός νικά του Πετσενέγκους και τους εξαφανίζει από την ιστορία.
  • 1707: Τα κοινοβούλια Αγγλίας και Σκωτίας συνεδριάζουν και αποφασίζουν την ένωση των περιοχών τους, σχηματίζοντας έτσι τη Μεγάλη Βρετανία.
  • 1913: Ο σουηδός μηχανικός Γκίντιον Σούντμπακ κατασκευάζει και πατεντάρει το φερμουάρ.
  • 1941: Οι αρχές κατοχής στην Ελλάδα θέτουν σε κυκλοφορία παράλληλα με τη δραχμή, το μάρκο κατοχής (Reichs Kredit Kassenscheine), τη λιρέτα κατοχής, τη μεσογειακή δραχμή, το βουλγαρικό λέβα και το αλβανικό φράγκο, νομίσματα χωρίς αντίκρυσμα.
  • 1945: Τα αμερικανικά στρατεύματα απελευθερώνουν το στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου.
  • 1992: Ο δήμαρχος του Λος Άντζελες κηρύσσει την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας του κύματος βίας που ξέσπασε μετά την αθώωση τεσσάρων αστυνομικών, οι οποίοι κατηγορούνταν με αδιάσειστα στοιχεία ότι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον μαύρο Ρόντνεϊ Κιγκ. Οι ταραχές, που θα τερματιστούν δύο μέρες αργότερα με την επέμβαση του στρατού και την απόφαση να επαναληφθεί η δίκη, αφήνουν στο Λος Άντζελες 31 νεκρούς, ενώ σε δέκα άλλες πόλεις των ΗΠΑ που επεκτάθηκαν οι ταραχές τα θύματα έφτασαν τα 44 και οι τραυματίες τους 2.000.
  • 1995: Δέκα ημέρες μετά τον τελικό Κυπέλλου Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (1-0), άγνωστοι ξυλοκοπούν άγρια τον διαιτητή του αγώνα Φίλιππο Μπάκα, σταματώντας το ταξί που επιβαίνει.

Γεννήσεις

  • 1899: Ντιουκ Έλινγκτον, Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας της τζαζ. (Θαν. 24/5/1974)
  • 1957: Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Βρετανός ηθοποιός.
  • 1957: Σοφία Σακοράφα, Ελληνίδα ακοντίστρια και πολιτικός.
  • 1958: Μισέλ Φάιφερ, Αμερικανίδα ηθοποιός
  • 1970: Ούμαν Θέρμαν, Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο.

Θάνατοι

  • 1930: Μαρία Πολυδούρη, Ελληνίδα ποιήτρια από την Καλαμάτα, γνωστή και από το δεσμό της με τον ομότεχνό της Κώστα Καρυωτάκη. (Γεν. 1/4/1902)
  • 1933: Κωνσταντίνος Καβάφης, Έλληνας ποιητής. (γεν. κατά το νέο ημερολόγιο: 29 Απριλίου 1863) (Γεν. 17/4/1863)
  • 1951: Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν, Αυστριακός φιλόσοφος.
  • 1980: Άλφρεντ Χίτσκοκ, Άγγλος σκηνοθέτης, επονομαζόμενος και «μετρ του σασπένς». (Γεν. 13/8/1899)
  • 2009: Λεωνίδας Χρηστάκης, Έλληνας συγγραφέας,.

