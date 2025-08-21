Τουρκία: Απαγορεύει την μετάβαση πλοίων στο Ισραήλ ακόμα κι αν μεταφέρουν αγαθά για τους Παλαιστινίους

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Απαγορεύει την μετάβαση πλοίων στο Ισραήλ ακόμα κι αν μεταφέρουν αγαθά για τους Παλαιστινίους

Η Τουρκία φέρεται να προχωρά στην απαγόρευση της κίνησης τουρκικών πλοίων προς το Ισραήλ – συμπεριλαμβανομένων των αγαθών που προορίζονται για την Παλαιστινιακή Αρχή – αναφέρει η οικονομική, ισραηλινή εφημερίδα Globes, χωρίς να επικαλείται πηγές.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το μέτρο, το οποίο έρχεται περισσότερο από ένα χρόνο μετά την επιβολή από την Άγκυρα ετήσιου εμπορικού εμπάργκο 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ λόγω του πολέμου του στη Γάζα κατά της Χαμάς, θα απαγορεύσει κάθε απευθείας διακίνηση πλοίων από την Τουρκία προς το Ισραήλ και θα απαγορεύσει στα πλοία με τουρκική σημαία να ελλιμενίζονται στο Ισραήλ. Παρά το ότι  ο τίτλος του δημοσιεύματος περιγράφει την κίνηση ως “νέα κύρωση” από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το δημοσίευμα δεν διευκρινίζει το τυπικό μέρος της απόφασης.

Η Globes προσθέτει ότι τα εμπορικά πλοία θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφα που να δείχνουν αν πραγματοποιούν τακτικές προσεγγίσεις στο Ισραήλ, ενώ τα πλοία με “ισραηλινές διασυνδέσεις” θα μπορούσαν ακόμη να γίνουν δεκτά υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το φορτίο τους πάντως δεν θα μπορούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, να διακινείται στην Τουρκία.

Στην πράξη, δεν θα επιτρέπεται καμία εμπορευματική δραστηριότητα που συνδέεται με το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευματοκιβωτίων – εμποδίζοντας ουσιαστικά τη ροή αγαθών και προς την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία βασίζεται στα ισραηλινά λιμάνια, σχολιάζουν οι Times of Israel.

Η κίνηση αυτή εγείρει επίσης αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της Τουρκίας να παραδίδει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας εισέρχεται μέσω του Ασντόντ, αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα με δύο ναυτιλιακές πηγές που επικαλείται το Reuters, οι τουρκικές λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει να απαιτούν ανεπίσημα από τους ναυτιλιακούς πράκτορες να υποβάλλουν εγγυητικές επιστολές που να δηλώνουν ότι τα πλοία δεν συνδέονται με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο που προορίζεται για τη χώρα.

Οι οδηγίες, οι οποίες φέρεται να δίνονται προφορικά από το γραφείο του λιμενάρχη και λέγεται ότι ισχύουν σε όλη την Τουρκία, δεν έχουν εκδοθεί σε κανένα επίσημο μέσο.  Μια πηγή πρόσθεσε ότι οι επιστολές πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές και οι χειριστές των πλοίων δεν έχουν δεσμούς με το Ισραήλ και ότι δεν υπάρχει απαγορευμένο φορτίο, όπως εκρηκτικά, ραδιενεργά υλικά ή στρατιωτικός εξοπλισμός, στο πλοίο.

Το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

