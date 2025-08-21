Ιωάννα Μαλέσκου για Ελένη Μενεγάκη: «Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση – Δεν θα την επεδίωκα εγώ σίγουρα»

Η Ιωάννα Μαλέσκου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και εξομολογήθηκε πως της έχουν χρεώσει ότι διαιώνιζε τη σύγκριση με την Ελένη Μενεγάκη. Ακόμα, ανέφερε πως δεν έχει συναντηθεί ποτέ από κοντά με την επιτυχημένη συνάδελφό της και αποκάλυψε ότι θα μπορούσε να το επιδιώξει για «τρολάρισμα».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ιωάννα Μαλέσκου είπε: «Κουράστηκα με όλη αυτή την ιστορία. Μου έχουν χρεώσει πολλά, μέσα σε αυτά ήταν ότι διαιώνιζα και μια σύγκριση με την Ελένη Μενεγάκη. Και ότι ακόμη και αν δεν την διαιώνιζα, δεν τη σταματούσα, γιατί με κολάκευε. Και δεν θα σου πω αν ή πώς έπρεπε να το έχω χειριστεί, αλλά θα σου πω πώς το χειρίζομαι τώρα. Πλέον τρολάρω το όλο θέμα. Εντάξει, δεν θα κάτσω να το τραβήξω και από τα μαλλιά».

«Δεν θεωρούσα ποτέ προσβολή να πει κάποιος δες πως μοιάζει η “νέα Μενεγάκη”, αλλά μαγκωνόμουν πάντα γιατί σκεφτόμουν ότι αν ήμουν στη θέση της θα μου προκαλούσε δυσφορία. Δεν μου αρέσει καθόλου να ακούω ανθρώπους να θέλουν να γίνουν κάτι άλλο από αυτό που είναι», συνέχισε η παρουσιάστρια.

Επιπλέον, η Ιωάννα Μαλέσκου εξομολογήθηκε ότι: «Δεν έχει τύχει να συναντηθούμε από κοντά ποτέ. Και δεν νομίζω ότι θα συναντιόμασταν. Δεν θα το επεδίωκε ούτε η ίδια. Εγώ τώρα πάλι που το σκέφτομαι, μπορεί να το έκανα για τρολάρισμα, τύπου «χαμένες αδελφές». Μέσα από το χιούμορ εξαγνίζω πράγματα. Δεν νομίζω όμως ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν θα την επεδίωκα εγώ σίγουρα. Αν συνέβαινε πάντως, θα το έκανα με πολλή αγάπη».

