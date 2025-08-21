Χανιά: Αναστάτωση από φωτιά σε καλώδιο ηλεκτροδότησης – Αναφορές για έκρηξη – ΦΩΤΟ

Απρόοπτο και άκρως επικίνδυνο περιστατικό στο κέντρο των Χανίων με καλώδιο ηλεκτροδότησης να παίρνει φωτιά και να προκαλεί αναστάτωση σε κατοίκους.

Το περιστατικό έγινε επί της οδού Υψηλαντών στο κέντρο των Χανίων (πίσω από το δημαρχείο) και σύμφωνα με το Flashnews.gr, το καλώδιο κατέληγε σε οικία της περιοχής, οπότε υπήρχε κίνδυνος για πιο δυσάρεστες συνέπειες.

Μάλιστα, ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούστηκε και έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, αλλά και η αστυνομία. Εν συνέχεια κατέφτασε στο σημείο και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι στο Flashnews.gr, από το πρωί της Τετάρτης (20/8) είχε γίνει η καταγγελία από γείτονες που είδαν το καλώδιο που “κάπνιζε”, ενώ έβγαζε και σπίθες! Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με κατοίκους, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ πήγε χτες στο σημείο όπου δε διαπίστωσε πρόβλημα.

Δείτε φωτογραφίες