ΣΥΡΙΖΑ για την γυναικοκτονία στον Βόλο: «Να δημιουργηθεί ένα πλέγμα επαγρύπνησης και ενεργειών πρόληψης της έμφυλης βίας»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Ακόμα μια γυναικοκτονία, στον Βόλο αυτή τη φορά. Ακόμα ένα θύμα στον μακρύ κατάλογο της έμφυλης βίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Βόλος: Άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της 36χρονης – «Είχαν συχνούς καβγάδες και την ζήλευε» λέει η κόρη 

Προσθέτει ακόμη ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνείται πεισματικά να προβεί στην νομική αναγνώριση του όρου, αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών».

«Χρειάζεται πολιτική βούληση και ισχυρό κράτος πρόνοιας για να δημιουργηθεί ένα πλέγμα επαγρύπνησης και ενεργειών πρόληψης της έμφυλης βίας. Για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα. Είναι ήδη αργά», καταλήγει.

09:53 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

