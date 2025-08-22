Βόλος: Άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της 36χρονης – «Είχαν συχνούς καβγάδες και την ζήλευε» λέει η κόρη 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της 36χρονης – «Είχαν συχνούς καβγάδες και την ζήλευε» λέει η κόρη 

Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το έγκλημα στο διαμέρισμα της οδού Κωνσταντά στον Βόλο, με θύμα μια 36χρονη μητέρα, αλβανικής καταγωγής.

Όπως μεταδίδει το gegonotanews, η 36χρονη έπεσε νεκρή από μαχαιριές που δέχθηκε στον λαιμό και την πλάτη από τον 39χρονο σύζυγό της, ο οποίος είναι οικοδόμος στο επάγγελμα και μετά το έγκλημα έσπευσε να εξαφανιστεί.

Η γυναικοκτονία σημειώθηκε μπροστά στα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 5 έως 18 ετών. Η μεγαλύτερη κόρη μίλησε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, αναφέροντας ότι οι γονείς είχαν συχνούς καβγάδες.

Σήμερα το πρωί, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ακόμη ένας καβγάς, ο 39χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας. «Δεν ξέρω γιατί μάλωναν», είπε χαρακτηριστικά, η 18χρονη κόρη, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 39χρονος ζήλευε την σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από πηγές του νοσοκομείου, τα τραύματα στη σορό της 36χρονης δεν φέρεται να ήταν θανατηφόρα, αλλά η γυναίκα τραυματίστηκε πέφτοντας σε τζαμαρία, μάλλον, στην προσπάθειά της να ξεφύγει.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ στο σημείο βρίσκονται ιατροδικαστής και ασθενοφόρο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Το νέο αυτό έγκλημα έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς προστίθεται στον μακάβριο κατάλογο γυναικοκτονιών που συγκλονίζουν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Πώς μπορεί να τη μειώσει ένας καθαριστής αέρα στο σπίτι, σύμφωνα με μελέτες

Η ΕΣΑμεΑ καταδικάζει τη χρήση της λέξης «αυτισμός» με αρνητικό πρόσημο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,47% για τον Γενικό Δείκτη

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου

Τι σημαίνει η φράση «μετέρχεται παν μέσον» και από πού προέρχεται

Μια ενιαία κβαντική συσκευή που μετρά «Αμπέρ», «Βολτ» και «Ωμ» μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο που μετράμε τον ηλεκτρ...
περισσότερα
12:49 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Φορτηγό συγκρούστηκε με ταξί – 7 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευ...
12:37 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη που σκότωσε τη σύζυγό του – Την δολοφόνησε μπροστά στην κόρη τους 

Σε τραγωδία κατέληξε ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο, όπου σήμερα γύρω ...
12:27 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών σε πάρκο 

Στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκο...
12:15 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Αρνήθηκε να παραλάβει την παραγγελία της επειδή ο διανομέας… δεν ήταν Έλληνας – Δείτε βίντεο 

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο κοινωνικά δίκτυα, βίντεο που καταγράφει την στιγμή που...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο