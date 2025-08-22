Βόλος: Άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της 36χρονης – «Είχαν συχνούς καβγάδες και την ζήλευε» λέει η κόρη 

Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το έγκλημα στο διαμέρισμα της οδού Κωνσταντά στον Βόλο, με θύμα μια 36χρονη μητέρα, αλβανικής καταγωγής.

Όπως μεταδίδει το gegonotanews, η 36χρονη έπεσε νεκρή από μαχαιριές που δέχθηκε στον λαιμό και την πλάτη από τον 39χρονο σύζυγό της, ο οποίος είναι οικοδόμος στο επάγγελμα και μετά το έγκλημα έσπευσε να εξαφανιστεί.

Η γυναικοκτονία σημειώθηκε μπροστά στα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 5 έως 18 ετών. Η μεγαλύτερη κόρη μίλησε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, αναφέροντας ότι οι γονείς είχαν συχνούς καβγάδες.

Σήμερα το πρωί, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ακόμη ένας καβγάς, ο 39χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας. «Δεν ξέρω γιατί μάλωναν», είπε χαρακτηριστικά, η 18χρονη κόρη, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 39χρονος ζήλευε την σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από πηγές του νοσοκομείου, τα τραύματα στη σορό της 36χρονης δεν φέρεται να ήταν θανατηφόρα, αλλά η γυναίκα τραυματίστηκε πέφτοντας σε τζαμαρία, μάλλον, στην προσπάθειά της να ξεφύγει.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ στο σημείο βρίσκονται ιατροδικαστής και ασθενοφόρο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Το νέο αυτό έγκλημα έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς προστίθεται στον μακάβριο κατάλογο γυναικοκτονιών που συγκλονίζουν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.