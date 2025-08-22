Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη που σκότωσε τη σύζυγό του – Την δολοφόνησε μπροστά στην κόρη τους 

Σε τραγωδία κατέληξε ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο, όπου σήμερα γύρω στις 11 το πρωί 36χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι, από το χέρι του συζύγου της, αλβανικής καταγωγής.

Το φονικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα της οδού Κωνσταντά στον Βόλο. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας, η οποία φέρεται να κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η 36χρονη, Μ.Ν., έπεσε νεκρή από μαχαιριές που δέχθηκε στον λαιμό και την πλάτη από τον 39χρονο σύζυγό της, ο οποίος είναι οικοδόμος.

Βόλος δολοφονία Βόλος δολοφονία

Μπροστά στην κόρη δολοφόνησε την 36χρονη

Πληροφορίες από τη γειτονιά, όπως μεταδίδει ο taxydromos.gr, αναφέρουν ότι μετά το αιματηρό επεισόδιο, η κόρη του ζευγαριού καλούσε το ΕΚΑΒ απεγνωσμένα για βοήθεια. Όλα έγιναν μπροστά στα μάτια της. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, η κόρη φέρεται να είπε πως «την έσφαξε ο μπαμπάς».

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφθασε στο σημείο έπειτα από 20 λεπτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Η γυναίκα που ήταν αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας, ήταν ήδη νεκρή. Αμέσως μετά, ο άνδρας εγκατέλειψε την κατοικία και διέφυγε τρέχοντας προς την οδό Γλάδστωνος.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ στο σημείο βρίσκονται ιατροδικαστής και ασθενοφόρο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

