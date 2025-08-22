Γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται 5 τρόπους για να «κόψετε» 500 θερμίδες την ημέρα: «Τρώτε πιο αργά – Χρησιμοποιήστε τον κανόνα των 20 λεπτών»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται 5 τρόπους για να «κόψετε» 500 θερμίδες την ημέρα: «Τρώτε πιο αργά – Χρησιμοποιήστε τον κανόνα των 20 λεπτών»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Μία γυναίκα που έχασε 40 κιλά μοιράζεται τα μυστικά της επιτυχίας της. Ανακαλύψτε με ποιους τρόπους μπορείτε να μειώσετε την ημερήσια θερμιδική πρόσληψή σας κατά 500 θερμίδες, χωρίς κόπο, χρησιμοποιώντας μικρότερα πιάτα, καταναλώνοντας περισσότερα λαχανικά και εφαρμόζοντας ορισμένες ακόμη απλές αλλαγές στην καθημερινότητά σας.

Η Aanchal Sogani, μια coach διατροφής, η οποία έχασε 40 κιλά, μοιράστηκε τις κορυφαίες της συμβουλές για την απώλεια βάρους. Σε βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram, αποκάλυψε 5 έξυπνους τρόπους για να μειώσετε την ημερήσια θερμιδική σας πρόσληψη κατά 500 θερμίδες, χωρίς να το καταλάβετε.

Η γυναίκα τονίζει πως η ενσωμάτωση περισσότερων λαχανικών στα γεύματά μας και η χρήση μικρότερων πιάτων είναι απλοί αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικοί τρόποι για να παραμείνετε συνεπείς σε ένα πλάνο διατροφής.

5 έξυπνοι τρόποι για να «κόψετε» 500 θερμίδες την ημέρα

  • Επιλέξτε τροφές με λιγότερες θερμίδες χωρίς να θυσιάσετε τη γεύση.
  • Χρησιμοποιήστε τον κανόνα του μισού πιάτου για τα λαχανικά.
  • Σταματήστε να τελειώνετε ό,τι έχει απομείνει στο πιάτο.
  • Τρώτε πιο αργά – Xρησιμοποιήστε τον κανόνα των 20 λεπτών.
  • Χρησιμοποιήστε μικρότερα πιάτα ή μπολ.

Επιλέξτε τροφές με λιγότερες θερμίδες (χωρίς συμβιβασμό στη γεύση)

  • Επιλέξτε ελληνικό γιαούρτι αντί για κρέμα γάλακτος.
  • Προτιμήστε νερό με γεύσεις ή σόδα αντί για χυμούς και αναψυκτικά.

Χρησιμοποιήστε τον κανόνα του μισού πιάτου για τα λαχανικά

Γεμίστε το μισό πιάτο με λαχανικά πριν προσθέσετε οτιδήποτε άλλο. Οι φυτικές ίνες προκαλούν κορεσμό για περισσότερο χρόνο, με αποτέλεσμα να καταναλώνετε λιγότερο ψωμί ή μακαρόνια. Περισσότερος όγκος από λαχανικά ισοδυναμεί με λιγότερες θερμίδες, ώστε να απολαύσετε το γεύμα σας χωρίς ενοχές.

Σταματήστε να τελειώνετε ό,τι έχει απομείνει στο πιάτο

Συχνά τρώμε τις τελευταίες 2-3 μπουκιές που έχουν απομείνει στο πιάτο μας, απλά επειδή βρίσκονται μπροστά μας. Αντί γι’ αυτό, αποθηκεύστε το φαγητό που έχει περισσέψει, βάλτε το στο ψυγείο. Αυτές οι μικρές, ασυνείδητες μπουκιές μπορούν να προσθέσουν πάνω από 100 επιπλέον θερμίδες σε καθημερινή βάση.

Τρώτε πιο αργά – χρησιμοποιήστε τον κανόνα των 20 λεπτών

Ο εγκέφαλος χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να καταλάβει ότι έχετε χορτάσει. Αφήστε το πιρούνι ή το κουτάλι σας κάτω ανάμεσα στις μπουκιές και αποφύγετε τις οθόνες κατά τη διάρκεια του φαγητού. Έτσι, θα σταματήσετε να τρώτε, πριν αισθανθείτε φουσκωμένοι.

Χρησιμοποιήστε μικρότερα πιάτα ή μπολ

Ελέγξτε τις μερίδες σας χωρίς να χρειάζεται να μετράτε θερμίδες. Τα μεγάλα πιάτα οδηγούν σε μεγάλες μερίδες και πολλές θερμίδες. Τα μικρότερα πιάτα ικανοποιούν τον εγκέφαλο και μειώνουν την πρόσληψη τροφής.

Σύμφωνα με τον Dr. Jaison Paul Sharma, διαβητολόγο στο Sharma Hospital, εστιάζοντας σε ολόκληρα, μη επεξεργασμένα τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και περιορίζοντας την κατανάλωση εξαιρετικά επεξεργασμένων υδατανθράκων και ζαχαρούχων ποτών διευκολύνετε την απώλεια βάρους.

«Ο ύπνος είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει τον μεταβολισμό», προσθέτει ο ειδικός. «Η κακή ποιότητα ύπνου αυξάνει τα επίπεδα γκρελίνης και κορτιζόλης, προάγοντας την αποθήκευση λίπους. Στοχεύστε σε 7-9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ».

