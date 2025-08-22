Βόλος: Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους – Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες 

Συγκλονίζουν οι νέες πληροφορίες για τον 40χρονο άνδρα που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου, στο διαμέρισμά τους, στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος άνδρας που σκότωσε την γυναίκα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών και μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον Ιούνιο είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, ενώ φέρεται να είχε εισαχθεί και σε ψυχιατρείο.

Μητέρα 4 παιδιών το θύμα – Τι είπε η 18χρονη κόρη

Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι μάρτυρες της τραγωδίας έγιναν τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 5 έως 18 ετών. Η μεγαλύτερη μάλιστα κόρη, μίλησε στο gegonota.news, αναφέροντας ότι οι γονείς είχαν συχνούς καβγάδες.

Σήμερα το πρωί, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ένας ακόμη καβγάς, ο 39χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας.

«Δεν ξέρω γιατί μάλωσαν» είπε η κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 39χρονος ζήλευε τη σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Πώς έγινε το φονικό

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού στο διαμέρισμα 1ου ορόφου, ο 40χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε πλήγμα με μαχαίρι στην 36χρονη, εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου δέχτηκε και δεύτερο πλήγμα, ενώ στη συνέχεια έπεσε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας στην οδό Κωνσταντά 17, η οποία έσπασε τραυματίζοντας της.

Η άτυχη 36χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο έχοντας σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τις αισθήσεις της, όμως στη διαδρομή κατέληξε.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες – «Τσίριζαν τα παιδάκια»

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, κάτοικοι από τη γειτονιά, αναφέρουν ότι μετά το αιματηρό επεισόδιο καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ η κόρη του ζευγαριού, που ήταν σε τραγική κατάσταση. Οι γείτονες είναι συγκλονισμένοι και δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε δίπλα από τα σπίτια τους.

Περαστικός από την πολυκατοικία της οδού Κωνσταντά, είδε τον δράστη στο μπαλκόνι του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, άκουσε φωνές, κοντοστάθηκε και τον είδε να πέφτει πάνω στη τζαμαρία και να εξαφανίζεται τρέχοντας ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος.

«Τον είδα στη βεράντα, έτρεχε. Μετά άκουγα φωνές, τσίριζαν τα παιδάκια», σημείωσε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ στο σημείο βρίσκονται ιατροδικαστής και ασθενοφόρο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 40χρονος δράστης είναι οικοδόμος και υπήκοος Αλβανίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ανάστημα 1,70 μέτρων, φορά γκρι βερμούδα και λευκό μπλουζάκι και έχει τατουάζ στο χέρι.

Το νέο αυτό έγκλημα έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς προστίθεται στον μακάβριο κατάλογο γυναικοκτονιών που συγκλονίζουν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.