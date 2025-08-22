Ανταρκτική: Η ανθρώπινη παρουσία κλιμακώνει επικίνδυνα τη ρύπανση – «Ένας μόνο τουρίστας επιταχύνει το λιώσιμο 100 τόνων χιονιού»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ανταρκτική
Φωτογραφία: Unsplash

Η Ανταρκτική, που ήδη πλήττεται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή, επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο και από τις επιπτώσεις του τουρισμού και της επιστημονικής έρευνας, αποκαλύπτει έρευνα που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στο Nature Sustainability.

Στις περιοχές όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα η συγκέντρωση μικροσωματιδίων που περιέχουν βαρέα μέταλλα είναι δεκαπλάσια σε σχέση με 40 χρόνια πριν, προειδοποιεί.

Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, ο αριθμός των τουριστών στην Ανταρκτική αυξήθηκε από 20.000 σε περίπου 120.000, σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Τουριστικών Πρακτορείων της Ανταρκτικής.

«Η αύξηση της ανθρώπινης παρουσίας στην Ανταρκτική προκαλεί ανησυχίες αναφορικά με τους ρύπους από τα οχήματα, κυρίως για τα μικροσωματίδια που περιέχουν χρώμιο, νικέλιο, χαλκό, ψευδάργυρο και μόλυβδο», επισημαίνει η έρευνα.

Φωτογραφία: Reuters

Τα πλοία που μεταφέρουν τουρίστες χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, τα οποία επίσης εκλύουν μικροσωματίδια. Αυτά ευθύνονται για την επιτάχυνση της τήξης του χιονιού, επεσήμανε ο Ραούλ Κορντέρο, επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν στην Ολλανδία και ένας από τους συντάκτες της έρευνας.

«Το χιόνι λιώνει πιο γρήγορα στην Ανταρκτική λόγω της παρουσίας ρυπογόνων σωματιδίων σε περιοχές όπου συχνάζουν οι τουρίστες», εξήγησε σε τηλεφωνική συνέντευξη με το AFP από το Σαντιάγο.

«Ένας μόνο τουρίστας μπορεί να συμβάλλει στην επιτάχυνση της τήξης περίπου 100 τόνων χιονιού», πρόσθεσε.

Ανταρκτική
Φωτογραφία: Unsplash

Μια ομάδα ερευνητών από χώρες όπως η Χιλή, η Γερμανία και η Ολλανδία διένυσε περίπου 2.000 χιλιόμετρα στην Ανταρκτική σε διάστημα 4 ετών για να εκτιμήσει το εύρος αυτής της μόλυνσης.

Η παρουσία βαρέων μετάλλων στην Ανταρκτική έχει επίσης αυξηθεί λόγω των επιστημονικών αποστολών, η παρατεταμένη παραμονή των οποίων στην περιοχή μπορεί να έχει έως και δεκαπλάσιο αντίκτυπο από αυτόν ενός τουρίστα, επεσήμανε ο Κορντέρο.

Η έρευνα αναγνωρίζει «τις προόδους» που έχουν γίνει στην προστασία της Ανταρκτικής, όπως η απαγόρευση της χρήσης του βαρέος μαζούτ, ενός παραγώγου του πετρελαίου, και της χρήσης πλοίων που συνδυάζουν την ηλεκτρική ενέργεια και τα ορυκτά καύσιμα.

Ωστόσο «για να περιοριστεί το αποτύπωμα των ενεργοβόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην Ανταρκτική, είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί η ενεργειακή μετάβαση και να περιοριστεί η χρήση των ορυκτών καυσίμων, κυρίως κοντά σε ευαίσθητες περιοχές», τονίζει η έρευνα.

Η Ανταρκτική χάνει γρήγορα τη μάζα της λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τη NASA, η ήπειρος χάνει 135 δισεκ. τόνους χιονιού και πάγου ετησίως από το 2002.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Πώς μπορεί να τη μειώσει ένας καθαριστής αέρα στο σπίτι, σύμφωνα με μελέτες

Η ΕΣΑμεΑ καταδικάζει τη χρήση της λέξης «αυτισμός» με αρνητικό πρόσημο

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου

Παπασταύρου: Επίσκεψη σε Αμοργό, Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα για την αλιεία και την προστασία των θαλασσών

Τι σημαίνει η φράση «μετέρχεται παν μέσον» και από πού προέρχεται

Μια ενιαία κβαντική συσκευή που μετρά «Αμπέρ», «Βολτ» και «Ωμ» μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο που μετράμε τον ηλεκτρ...
περισσότερα
13:36 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ιαπωνία: Δήμαρχος πόλης προτείνει περιορισμό στη χρήση κινητών για λόγους υγείας – «Όχι περισσότερες από 2 ώρες στο smartphone»

Oι αρχές μιας πόλης στην Ιαπωνία ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιθυμούν να περιορίσουν τη...
12:54 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ο «Χριστός των Βυθών» καθαρίστηκε έπειτα από 70 χρόνια – Τι βρήκαν οι δύτες στο πιο διάσημο σημείο κατάδυσης της Μεσογείου

Ένας από τους πιο εμβληματικούς υποθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου καθαρίστηκε πρόσφατα α...
12:24 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γάζα: ΟΗΕ και διεθνείς φορείς κηρύσσουν για πρώτη φορά λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα – «Δεν υπάρχει χρόνος για συζήτηση»

Η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας έφτασε σε δραματικό σημείο, όπως αναμενόταν καιρό τώ...
12:20 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Brent Hinds: Πέθανε σε τροχαίο ο πρώην κιθαρίστας και τραγουδιστής των Mastodon

Ο θάνατος του Brent Hinds, πρώην κιθαρίστα και τραγουδιστή του συγκροτήματος Mastodon, συγκλόν...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο